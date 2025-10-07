La gruta de José: tradición marinera en el corazón del Barrio Pesquero

La carta sigue siendo un homenaje al producto fresco y a la cocina de siempre

Hay lugares que no necesitan reinventarse cada temporada. Basta con abrir las puertas y seguir fieles a la tradición que les mantiene vivos. En el pintoresco Barrio Pesquero de Santander, donde las fachadas recuerdan la historia de los hombres y mujeres de mar, La Gruta de José se ha ganado un sitio entre esas casas a las que se vuelve una y otra vez porque la frescura del producto y la atención cercana son dos buenos argumentos.

Formando parte del grupo Casa José –responsable también de La Nueva Gaviota, La Chulilla, la marisquería Casa José y Las Teresitas, este último en Marina del Cantábrico–, este singular restaurante es un homenaje constante a la cocina marinera de siempre. Sin restarle protagonismo a la atmósfera del restaurante, la materia prima es el centro de la propuesta: mariscos recién llegados de la lonja, pescados salvajes y de roca, arroces que saben a mar... Aquí la máxima es mantener vivo el recetario que se identifica con las tradiciones de este barrio tan auténtico, costumbrista y hospitalario. Lleno de arraigo.

En la carta conviven los grandes clásicos como las almejas a la marinera, la caldereta de arroz con bogavante, la sopa de pescado, el centollo cocido o la merluza rellena. Platos que no tienen intención de sorprender, sino reconfortar, porque lo que uno valora con el tiempo es que los clásicos sigan siendo un homenaje a la tradición, un guiño a la atemporalidad. Y que, como el barrio mismo, se resisten a las modas.

La Gruta de José recuerda con acierto la importancia de conservar los sabores que definen un pueblo, que son la base de su gastronomía tradicional y están intrínsecamente ligados a su historia, cultura y identidad. Porque los mariscos y pescados están concebidos para disfrutar.

La gruta mantiene la calidez de una casa en la que uno siempre se siente bien recibido.

Dirección: Plaza Cabildos 9, Barrio Pesquero.

Teléfono: 942 134 718.

Propietarios: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Reformado: 2022.

Jefe de cocina: Miguel Ángel Puente Castillo.

Encargada: Loli Moreno.

Estilo de cocina: Tradicional con los mariscos y pescados como protagonistas.

Precio medio: 35-45 euros.

Bodega: Unas 50 referencias en carta de las principales DO y blancos de la IGP Vinos de la Tierra de Cantabria.

Aparcamiento: Dársena Barrio Pesquero.