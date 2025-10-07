El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Machote para dos (1,200 gramos) a la plancha, con refrito, patata panadera y ensalada. DM
Cantabria en la Mesa

La gruta de José: tradición marinera en el corazón del Barrio Pesquero

Pescados y mariscos ·

La carta sigue siendo un homenaje al producto fresco y a la cocina de siempre

Alicia Del Castillo

Alicia Del Castillo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 15:27

Comenta

Hay lugares que no necesitan reinventarse cada temporada. Basta con abrir las puertas y seguir fieles a la tradición que les mantiene vivos. En el pintoresco Barrio Pesquero de Santander, donde las fachadas recuerdan la historia de los hombres y mujeres de mar, La Gruta de José se ha ganado un sitio entre esas casas a las que se vuelve una y otra vez porque la frescura del producto y la atención cercana son dos buenos argumentos.

Formando parte del grupo Casa José –responsable también de La Nueva Gaviota, La Chulilla, la marisquería Casa José y Las Teresitas, este último en Marina del Cantábrico–, este singular restaurante es un homenaje constante a la cocina marinera de siempre. Sin restarle protagonismo a la atmósfera del restaurante, la materia prima es el centro de la propuesta: mariscos recién llegados de la lonja, pescados salvajes y de roca, arroces que saben a mar... Aquí la máxima es mantener vivo el recetario que se identifica con las tradiciones de este barrio tan auténtico, costumbrista y hospitalario. Lleno de arraigo.

Ración de gamba roja fresca a la plancha.
Ración de gamba roja fresca a la plancha. DM

En la carta conviven los grandes clásicos como las almejas a la marinera, la caldereta de arroz con bogavante, la sopa de pescado, el centollo cocido o la merluza rellena. Platos que no tienen intención de sorprender, sino reconfortar, porque lo que uno valora con el tiempo es que los clásicos sigan siendo un homenaje a la tradición, un guiño a la atemporalidad. Y que, como el barrio mismo, se resisten a las modas.

La Gruta de José recuerda con acierto la importancia de conservar los sabores que definen un pueblo, que son la base de su gastronomía tradicional y están intrínsecamente ligados a su historia, cultura y identidad. Porque los mariscos y pescados están concebidos para disfrutar.

La gruta mantiene la calidez de una casa en la que uno siempre se siente bien recibido.

La gruta de José

Santander

La gruta de José

Dirección: Plaza Cabildos 9, Barrio Pesquero.

Teléfono: 942 134 718.

Propietarios: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Reformado: 2022.

Jefe de cocina: Miguel Ángel Puente Castillo.

Encargada: Loli Moreno.

Estilo de cocina: Tradicional con los mariscos y pescados como protagonistas.

Precio medio: 35-45 euros.

Bodega: Unas 50 referencias en carta de las principales DO y blancos de la IGP Vinos de la Tierra de Cantabria.

Aparcamiento: Dársena Barrio Pesquero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  7. 7

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  8. 8

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    De la emoción a la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La gruta de José: tradición marinera en el corazón del Barrio Pesquero

La gruta de José: tradición marinera en el corazón del Barrio Pesquero