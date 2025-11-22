El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Gómez Iruretagoyena: «La leche es el alimento más controlado que existe»

Pablo Bermúdez
En la mesa con...

Javier Gómez Iruretagoyena: «La leche es el alimento más controlado que existe»

Veterinario y profesor en la Universidad Europea del Atlántico

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:51

Cada sábado, la web del Diario Montañés abre una ventana al sector agroalimentario a través de esta sección 'En la mesa con…', incluida en Cantabria ... en la Mesa. Tras más de dos años y medio de recorrido y cerca de 150 entrevistas, este espacio pretende seguir acercando la realidad del campo de la mano de sus protagonistas. Con el apoyo permanente de la Universidad Europea del Atlántico y de Grupo Consorcio, en esta ocasión el invitado es Javier Gómez Iruretagoyena, veterinario de larga trayectoria y hoy profesor universitario, que conoce el sector lácteo cántabro como pocos.

