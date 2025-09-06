Jesús Álvarez será nombrado Vinatero Mayor de Liébana

El periodista deportivo recibirá el próximo día 27 de septiembre la distinción en esta cita organizada por la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana

La vendimia en Liébana es, en sí misma, todo un símbolo de la comarca. Una tradición que se remonta a la Edad Media y que, pese a haber atravesado periodos de crisis, ha conseguido mantenerse viva en muchos de los pueblos del valle. Todo un legado que desde el año 2013, la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana celebra con orgullo en su Fiesta de la Vendimia, que este año celebra su VIII edición, el próximo sábado 7 de septiembre. El objetivo no es otro que poner en valor un patrimonio cultural, histórico y económico que simboliza el carácter montañés, comarcal y gastronómico de Liébana. «Buscamos ensalzar, recuperar y revivir una de las tradiciones más centenarias de la comarca», explica Juan Carlos García, presidente de la Cofradía.

En esa labor de reconocimiento resulta fundamental contar con figuras que contribuyan a difundir y prestigiar estos productos, y es precisamente en ese contexto donde se enmarca el nombramiento del Vinatero Mayor, «uno de los momentos más esperados de la jornada». Se trata de una distinción que cada año recae en una personalidad encargada de poner en valor los vinos de Liébana. Caldos «de gran calidad y con personalidad propia», que viven un gran momento y que, por lo tanto, «son dignos de ensalzar».

En esta ocasión, y por primera vez, la Cofradía ha querido ampliar horizontes más allá de la comarca y de la región. Así, el Vinatero Mayor 2025 será Jesús Álvarez, histórico presentador de Televisión Española y actual presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva. Un nombre «de prestigio» que supone «todo un orgullo», en palabras del presidente de los cofrades, y una oportunidad de dar mayor proyección a los vinos y al territorio. «De cara al pueblo de Liébana es mucho, porque ayuda a dar valor no sólo al producto sino también a la comarca», subraya.

De esta forma, Jesús Álvarez, que también será nombrado, como marca la tradición, Cofrade de Honor, recibirá el testigo de Elvira Abascal, jefa de sala, sumiller de El Nuevo Molino y Vinatera Mayor 2024, sumándose así a un listado que completan nombres como Mariano Linares, Manel Gómez, Carlos Agüeros, Pedro Santervás y Sabino Quirós.

Jornada con sabor lebaniego

La VIII edición de la Fiesta de la Vendimia, que este año se celebra de manera conjunta con la VII Fiesta del Garbanzo de Oro, arrancará a las 11.00 horas con la apertura de la feria y la visita de autoridades y público a los distintos stands.

Al mediodía, el Centro de Estudios Lebaniegos acogerá la presentación del Vinatero 2025 y su nombramiento como Cofrade de Honor, además del hermanamiento con la Cofradía Gastronómica de los Cocidos de Cantabria y la entrega del premio 'Garbanzo de Oro'.

La mañana tendrá además un sabor especial con la elaboración de un cocido lebaniego. En torno a 300 raciones estarán disponibles en la carpa, al precio simbólico de 7 euros, con pan, vino y té del puerto con orujo.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará el acto central con el nombramiento de Jesús Álvarez como Vinatero Mayor y, seguidamente, el pisado de las uvas. La música tradicional y las gaitas animarán las calles de Potes durante todo el día hasta el cierre de la feria, previsto para las 21.00 horas.