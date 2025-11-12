Los cotilleos gastronómicos

¿Te has enterado que en tal sitio preparan las mejores...?. Me han comentado que a tal restaurante le van a dar una estrella. Para ... mí el restaurante de mengano es mejor que el de fulano. ¿Has estado?. Aún no, pero lo tengo anotado. Me han comentado que con el menú degustación de tal establecimiento te quedas con hambre y de allí tienes que ir a comer un bocadillo. He leído en las redes que los mejores restaurantes de tal sitio son este y aquel...

Seguro que en más de una ocasión han escuchado estas frases u otras similares. Son cotilleos gastronómicos. Su fiabilidad generalmente es escasa o nula, pero quien los emite pretende generar una corriente de opinión, convencer a su interlocutor y demostrar sus conocimientos culinarios.

No cabe duda que hay muchos clientes de restaurantes con criterio, con conocimientos y desapasionados. Personas que no se dejan convencer por el primer parlatán que quiere hacerse famoso en las redes opinando de restaurantes en los que solo ha comido una vez; de los que quieren ejercer de críticos gastronómicos para conseguir seguidores, pero sin mostrar profundidad en sus comentarios; de los que aplican conductas propias de quien es más proclive a criticar que a alabar, de odiar que ponderar...

Sobre gustos cualquiera puede pronunciarse, pero lo que se espera es mantener un tono de respeto, porque detrás de cada proyecto de hostelería hay una serie de trabajadores que viven de ello. Si algo no te gusta, lo mejor es no volver, pero no demonizarlo con chismes. Es más saludable compartir impresiones con personas de tu círculo que 'urbi et orbe' con el ánimo de elevar un puesto en protagonismo y en pretender demostrar lo de «aquí estoy yo para poner a este establecimiento en su sitio». Reflexionen sobre ello.