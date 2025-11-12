El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. M. R.
Cantabria en la Mesa

Los cotilleos gastronómicos

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

¿Te has enterado que en tal sitio preparan las mejores...?. Me han comentado que a tal restaurante le van a dar una estrella. Para ... mí el restaurante de mengano es mejor que el de fulano. ¿Has estado?. Aún no, pero lo tengo anotado. Me han comentado que con el menú degustación de tal establecimiento te quedas con hambre y de allí tienes que ir a comer un bocadillo. He leído en las redes que los mejores restaurantes de tal sitio son este y aquel...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  2. 2

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  6. 6

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  7. 7

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  8. 8

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los cotilleos gastronómicos

Los cotilleos gastronómicos