El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Libreta

Para quienes desconocen o aún no se han enterado

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:59

Comenta

Cantabria cuenta con 3.589 empresas dedicadas a la restauración, según un informe reciente de Cajamar. Entre ellas están los establecimientos gastronómicos, un concepto subjetivo ... pero que si se quiere cuantificar en el caso de la región no va mucho más allá en número de la treintena, por ser generosos, es decir el uno por ciento aproximadamente. Por ello, hay diferenciar entre hostelería, que lo abarca todo, y gastronomía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  8. 8 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Para quienes desconocen o aún no se han enterado