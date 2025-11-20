El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Libreta

Todo por la pasta

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

No cabe duda que la cocina italiana es una de las más populares del mundo, pero lejos de ser la pasta su única referencia, hay ... muchas más especialidades, tantas como modelos de clientes e, incluso, de cocineros. Lejos de lo que nos pudiésemos imaginar, ni todos los empresarios de hostelería ni todos los cocineros responden a un mismo patrón. Les hay que actúan por principios vocacionales y se entusiasman generando cultura gastronómica, sorprendiendo con sus platos y dando de comer a quienes valoran su trabajo entre los fogones. Por el contrario, otros simplemente tienen su restaurante como un negocio más, sin otra intención que ganar dinero; todo se repercute, se aprovecha cualquier oportunidad para ingresar y se navega al margen de cualquier modelo de gestión que pase por la inversión para tratar de mejorar procesos. Desgraciadamente, no siempre a los primeros le acompaña el éxito, mientras que hay ejemplos entre los segundos de amplia repercusión a partir de atajos, márketing, relaciones o formatos en los que precisamente no brilla la relación precio-calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  6. 6

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  7. 7 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  8. 8

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Todo por la pasta