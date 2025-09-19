El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Chuletón de vaca de la raza turina, con sus guarniciones. DM
Cantabria en la Mesa

Kandela, valor añadido al producto de calidad con el toque de brasa

El restaurante de la semana ·

Con apenas tres años se ha convertido en una parrilla de referencia

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:37

Cuando se puso en marcha el proyecto del restaurante Kandela de la mano de Carlos Crespo en un remodelado con gusto local de la calle ... Bonifaz todas las previsiones apuntaban al éxito, pero la duda era cuánto tiempo debería de transcurrir para que suficiente clientela llegase a conocer el sitio, repetir y contarlo. Y, aunque solo han pasado pocos días más de los tres años desde que se levantó el telón, se puede decir, sobre todo después de un verano excelente, que Kandela ya se ha convertido en una de las parrillas de referencia no solo en Santander sino en la región. La relación calidad-precio, el delicado y profesional servicio dirigido por Manuel Alonso y la variedad de propuestas –muchas de ellas con el denominador común de la parrilla con técnica para la elaboración– convierten la experiencia en Kandela como algo especial.

