Kandela, valor añadido al producto de calidad con el toque de brasa

Cuando se puso en marcha el proyecto del restaurante Kandela de la mano de Carlos Crespo en un remodelado con gusto local de la calle ... Bonifaz todas las previsiones apuntaban al éxito, pero la duda era cuánto tiempo debería de transcurrir para que suficiente clientela llegase a conocer el sitio, repetir y contarlo. Y, aunque solo han pasado pocos días más de los tres años desde que se levantó el telón, se puede decir, sobre todo después de un verano excelente, que Kandela ya se ha convertido en una de las parrillas de referencia no solo en Santander sino en la región. La relación calidad-precio, el delicado y profesional servicio dirigido por Manuel Alonso y la variedad de propuestas –muchas de ellas con el denominador común de la parrilla con técnica para la elaboración– convierten la experiencia en Kandela como algo especial.

Manuel Alonso muestra el género DM

El producto de calidad aquí suma un valor añadido a partir de un buen tratamiento. Y a todo ello se suma el acierto de Carlos Crespo de incorporar a la carta de Kandela algunas de las especialidades más emblemáticas del Grupo Riojano, platos que no fallan y que siempre apetecen, caso las croquetas de jamón ibérico, de las rabas de calamar, de los buñuelos de bacalao, de los pimientos asado de Isla, de los torreznos de Soria, de la morcilla de Burgos, de la ensaladilla rusa, de las anchoas de Codesa, del tomate natural, de la tarta de queso, del arroz con leche o del flan.

Tartar de salmón. DM Croquetas de jamón y buñuelos de bacalao. DM Brioche de chistorra, especialidad de la casa. DM Rubén Torres y Alex Giral, jefe de cocina y parrillero. DM 1 /

Turina portuguesa

Pero aquí, la gran mayoría de la clientela aspira a comer un buen corte de carne roja, aunque aprovechando la carta también se preparan el parrilla verduras (parrillada con especies de temporada o el aguacate braseado que sostiene al tartar de salmón) y pescados. Es habitual la lubina, fuera de carta suele haber machote y en verano, bonito. También pasan por la parrilla el gambón y el pulpo, lo que les da un toque de sabor y aroma diferente.

Pero volvamos a las carnes. En Kandela trabajan con varios proveedores y además cuentan con una cámara de maduración. Para elegir el cliente puede hacerlo entre simmental, frisona, sayaguesa, tudanca, black angus... Es frecuente que haya carne de buey, tanto de la citada raza zamorana como de ejemplares jóvenes. Con cada chuletero se ajusta la maduración en función de sus características, esto quiere decir que no se pretenden sobremaduraciones. Al ser piezas exclusivas, y sobre todo auténticas, su elección lógicamente eleva el ticket por encima de la media, ya que lo normal es que el precio/kg esté por encima de los ochenta euros.

En esta ocasión, el maitre recomendó un excepcional chuletón de una vaca de la raza portuguesa turina, conocida como la «frisona portuguesa». Se caracteriza por su excelente carne de calidad, con una gran infiltración de grasa intramuscular, textura tierna y jugosa, y un sabor suave y equilibrado, algo que se puso de relieve en el plato. Son animales criados en condiciones de pastoreo natural y sostenible, lo que contribuye a la excelencia de su producto cárnico.

Pero lo que enriquece a Kandela es el abanico de opciones que tiene el cliente «carnívoro» con distintos cortes y elaboraciones: steak tartar de solomillo, entraña, molleja de ternera, churrasco, picaña, entrecot, solomillo, t-bone, tomahawk y chuletón tanto de vaca como de buey.

Todo ello regado con un vino de la cuidada bodega y con un postre casero convierte la experiencia en algo soberbio.

Santander Restaurante Kandela

Dirección: C/ Bonifaz, 9. Santander.

Teléfono: 942 52 65 83.

Propietario: Carlos Crespo (Grupo Riojano)

Inaugurado: 17 agosto 2022.

Dirección de sala: Manuel Alonso.

Jefe de cocina: Rubén Torres.

Parrillero: Alex Giral.

Estilo de cocina: De corte tradicional, con el foco puesto en la parrilla donde se preparan sobre todo carnes rojas pero también pescados frescos y de temporada a la brasa y verduras.

Precio medio de la carta: A partir de 50 euros.

Capacidad: 70 comensales.

Terraza: No.

Horario: Servicio de almuerzos y cenas.

Cierra: Domingo noche y lunes.

Bodega: Unas 75 referencias.

Café: Dromedario.

Wifi: Sí.

Aparcamiento: Zona de OLA y subterráneos de Castelar o Tetuán.