Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025

El cocinero canario afincado en Cantabria, Kevin Díaz, jefe de cocina del restaurante Casa Lucita, de Muriedas (Camargo), se ha llevado el premio a ... Mejor Cocinero de Cantabria 2025 en el concurso 'Nacho Basurto Makro Torrelavega' y representará a la comunidad en el Concurso Nacional de Cocineros que se celebrará el 11 de noviembre en Palma de Mallorca.

Según un comunicado de la organización, la prueba de esta décima edición del certamen, organizada por la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Federación de Cocineros y Reposteros de España, exigía la elaboración de dos platos, uno con pollo y otro con pez limón.

Ampliar Kevin Díaz es proclamado Mejor Cocinero de Cantabria 2025. DM

Cinco finalistas se clasificaron para la última ronda y fue Díaz el que se llevó el reconocimiento, por lo que llevará la gastronomía y el producto local de la región a la competición nacional.

Para hacerse con el triunfo el canario articuló su propuesta en dos secuencias «bien diferenciadas». La primera, titulada 'Entre el huevo y la gallina' fue una interpretación del pollo en varias texturas. Así, el plato se compuso de una crema de crema de millo tostado con huevo poché y espuma aireada de millo, a la que seguía un guiso de pollo con sus pieles, desmigado y envuelto en film para ganar untuosidad, frito en maicena y acompañado de una demi-glace intensa.

A su vez, el plato se complementó con un puré de apionabo de matices terrosos y elegantes, un caldo de pollo frito y una croqueta melosa de pollo y morcilla que cerraba el hilo conductor.

Para la segunda secuencia, Díaz utilizó un pescado marinado en miso y mirin, reducido hasta obtener una salsa profunda y terminado a la brasa. Como guarnición, un puré de batata con jengibre, que «evocaba un guiño a sus raíces canarias», y un tartar fresco de mango y pepino que aportaba «equilibrio y ligereza al conjunto».

Tras recibir el premio, el cocinero apuntó que ganar este concurso supone una «oda al esfuerzo». Tal y como recordó él mismo, el año pasado quedó segundo y «no dejó de intentarlo» hasta hacerse con la primera posición. «Hoy estoy orgulloso de demostrar que con constancia, trabajo y sacrificio se logran los objetivos», añadió.

En ese sentido, aseguró que esta victoria supone un impulso «personal y profesional», ya que representar a Cantabria y acudir a la edición nacional de este concurso es «un sueño que hace siete años, cuando comenzaba en las cocinas, no podía ni imaginar».

Para Díaz, este reconocimiento es un aliciente que le motiva a «seguir aprendiendo, trabajando y creando platos que marquen la diferencia». Y razones para pensar todo ello las tiene. El Concurso Nacional de Cocineros Facyre es una cita que reúne «a los mejores talentos emergentes del país».

«Su participación no solo le permitirá exhibir su estilo personal y creativo, sino también proyectar la gastronomía cántabra en un escenario donde confluyen tradición, innovación y visibilidad mediática», aseguró la organización en un comunicado.

Kevin Díaz, un joven talento con raíces majoreras

Natural de Fuerteventura, Kevin Díaz inició su trayectoria en Cantabria en El Baruco de Anero, hasta asumir recientemente la jefatura de cocina en Casa Lucita (Muriedas, Camargo).

Pese a su juventud, ya ha sido finalista en varios concursos nacionales y cuenta en su palmarés con el VIII Concurso de Cocina Popular 'Ensaladilla canaria y productos de Lanzarote', además del galardón al Mejor Bocadillo de Queso de España en la III edición del Foro Internacional del Queso de Gran Canaria.