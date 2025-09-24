El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Selección de los platos presentados por Kevin Díaz, que se encuentra al margen izquierdo de la imagen. DM

Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025

El canario, afincado en Cantabria, representará a la comunidad en el Concurso Nacional de Cocineros que se celebrará el 11 de noviembre en Palma de Mallorca

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:24

El cocinero canario afincado en Cantabria, Kevin Díaz, jefe de cocina del restaurante Casa Lucita, de Muriedas (Camargo), se ha llevado el premio a ... Mejor Cocinero de Cantabria 2025 en el concurso 'Nacho Basurto Makro Torrelavega' y representará a la comunidad en el Concurso Nacional de Cocineros que se celebrará el 11 de noviembre en Palma de Mallorca.

