Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro

Jueves, 4 de septiembre 2025

Cuando en la coyuntura actual se habla de relevo generacional en el sector primario/agroalimentario, las perspectivas que se advierten no son halagüeñas; pero hay excepciones que representan un soplo de aire fresco y que ponen de relieve que en el mundo rural aún hay oportunidades.

Estamos en Carasa (Voto), en la granja La Ponderosa, de Bien Aparecida. Aquí, desde 1980, el matrimonio formado por José Luis Thomas y María Antonia Salcines está al frente de una explotación agrícola –comenzaron cultivando maíz para venderlo a ganaderos– y ganadera –en 1986 compraron 10 novillas y comenzaron con la explotación láctea.

El siguiente hito en la historia tuvo lugar hace 25 años, cuando se decidieron a transformar la leche y darle un valor añadido con productos de la marca propia. Era el año 1999 cuando las cuadras se convirtieron en salas de elaboración y se lanzaron en 2000 al mercado tres productos lácteos de granja: yogur, queso y leche pasteurizada.

Camino del medio siglo

Han pasado 45 años años desde los inicios y José Luis y Toñi son un ejemplo de constancia y de superación, ya que además de mantener una explotación con más de 250 cabezas, han consolidado una marca propia de leche fresca y de lácteos (queso fresco, quesos latinos, una amplia gama de yogures y batidos, kefir y diferentes postres), que está muy presente en los lineales de grandes superficies comerciales como Lupa, Carrefour, BM, Eroski o Club de Gourmet de ECI, así como en tiendas especializadas de alimentación, tanto dentro como más allá de las fronteras regionales.

Lo que nació como un arriesgado del proyecto vital de neo-ruralidad por vocación se ha convertido en una forma de vida, que da empleo a 18 personas y que genera riqueza en la comarca y en la región. Como recuerda el propio José Luis, los comienzos no fueron fáciles, «nos hablaban pestes de este mundo, pero desde el primer momento dimos un enfoque empresarial a la actividad y siempre hemos tenido el apoyo de empleados».

Siempre con leche propia

La ventaja de tener la quesería-obrador junto a la explotación ganadera, además de exigir mucha higiene en todos los procesos, tiene la ventaja de que toda la leche propia que se transforma –unos 2.500 litros diarios– se procesa antes de doce horas desde que se ordeñó.

En los últimos años la familia Thomas han apostado por el cruce de vaca frisona con fleckvieh y gracias a ello se obtiene leche con más calidad, con más sabor y, sobre todo, con más proteína. «Quizá ahora las vacas no den tanto volumen de leche –entre 28 y 30 litros a diario–, pero hemos ganado en textura y sabor en el producto final. Además, este cruce nos ha permitido disponer de animales con mejores condiciones de fertilidad y con menos problemas y enfermedades».

El manejo del ganado pasa por el sistema de pastoreo rotacional durante unos diez meses al año. Esto permite que la leche pueda ser considerada «de pastoreo» ya que la mayor parte del alimento que ingieren las vacas es la hierba de los prados de la finca ubicada dentro de un parque natural, en una zona de marisma.

Innovación

Los Thomas-Salcines fueron pioneros en apostar por los productos de calidad, más saludables y de proximidad. Pero, en el complejo proceso que va desde el pasto a la mesa, que en Bien Aparecida hacen en su totalidad ya que cuentan con distribución propia, esta empresa ha tenido que evolucionar, reinventarse, adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y, por tanto, también innovar.

Aunque la leche fresca sigue siendo lo más importante en cuanto a ventas, José Luis Thomas destaca lo bien que funcionan los quesos latinos, con un estilo propio, más salados que los quesos típicos de España, pero muy demandados por las comunidades de estos países que conviven con nosotros.

Otro paso importante fue cuando se evolucionaron los yogures, incorporando nuevos sabores con bífidus y frutas (fresa, limón, arándanos, avellana, kiwi, con fruta de la pasión, mandarinao mango).

Con la incorporación de Paula, una de las hijas de José Luis y Toñi, a la dirección de la empresa hace algo más de un par de años, se ha iniciado un proceso de modernización de la empresa en algunos aspectos de la gestión del día. El relevo generacional es un hecho. Así, en los últimos meses se ha cambiado la imagen de marca por una más actual y atractiva.

Por otro lado, dentro del consenso dentro del seno familiar, se esbozan proyectos de cara al futuro siempre dentro del ámbito de la alimentación.

Ampliar La tarta de queso es uno de los nuevos productos. Dos novedades: tarta y flan de queso A la incorporación de Paula Thomas a la empresa familiar le siguió la llegada de su marido, Juan Gómez. Ambos son cocineros profesionales, con amplia experiencia en restaurantes de primer nivel y con la suficiente iniciativa e inquietudes para aportar esas dosis de innovación que siempre son necesarias en cualquier empresa con trayectoria. Y los primeros resultados no se han hecho esperar. Tras las pertinentes pruebas, ya han llegado al mercado el flan de queso (150 gr y 60 días de consumo preferente) y la tarta de queso (210 gr y 26 días). En ambas recetas está presente el queso fresco de Bien Aparecida. Sus precios, 2,35 y 3,59 €, respectivamente en el lineal.