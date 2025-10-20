La langosta y el bogavante reinan en el Hotel Olimpo

La tradición y el producto local protagonizan una propuesta gastronómica que ofrece dos menús para darse un buen festín... ¡Hasta el 9 de noviembre!

Alicia Del Castillo Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 15:43 Comenta Compartir

El Hotel Olimpo cumple 18 años de sus tradicionales jornadas gastronómicas dedicadas a la langosta y el bogavante del Cantábrico, y lo hace consolidando una propuesta que combina la tradición y la excelencia del producto local. Desde la pasada semana, los comensales ya están disfrutando de los dos menús especiales, de 65 y 55 euros respectivamente, que este año incorporan varias novedades pensadas para potenciar el sabor de la temporada.

En el caso de la langosta, el albondigón de bogavante en salsa de abordo –un plato enseña de la casa– se ha pasado al final de la degustación, dejando todo el protagonismo a la reina, como ocurre en el Menú Bogavante, donde el rey de las bravas aguas del Cantábrico se degusta después de los entrantes. Posteriormente el comensal podrá elegir entre lingote de cordero lechal o bacalao club ranero.

Además, este año se ofrece la posibilidad de elegir langostas de 1 a 1,5 kilos teniendo en cuenta que la degustación incluye 450-500 gramos por comensal. Esta opción se limita exclusivamente a la langosta. Explica José Ramón Ortiz, director del Olimpo, que «el 99% de los clientes piden el bogavante a la plancha y en este caso no damos la opción ya que las pinzas de los ejemplares de mayor tamaño requieren un tiempo de cocción extra y el cuerpo perdería la jugosidad. La langosta, que casi siempre va cocida, se abre justo cuando llega a la mesa, así preservamos todos sus jugos». Un detalle que se agradece y refuerza una experiencia gastronómica que prevé dar salida a 400 kilos de langostas rojas criadas en sus viveros, y otros tantos, o más, de bogavantes azules.

Ambas propuestas comienzan con un bisqué de marisco a modo de aperitivo, preparado a partir de las cabezas de los bogavantes, para continuar con un clásico de la casa, el arcoíris Olimpo. Tres bocados para refrescar el paladar antes de los crustáceos: dados de salmón noruego marinados con vinagreta y encurtidos; langostinos de Sanlúcar a la plancha y vieira gratinada al vino de Ribeiro.

Arcoíris Olimpo: langostinos de Sanlúcar, vieira gratinada y dados de salmón noruego marinados con vinagreta y encurtidos. DM Lingote de cordero lechal. DM Soufflé de la casa sobre bizcocho de naranja. DM 1 /

El postre, también lo comparten ambos menús con dos opciones a elegir entre cheesecake de queso cántabro con helado de nata o soufflé de la casa con base de bizcocho de naranja, «un postre refrescante y muy armonioso», comenta José Ramón. En bodega, ambos incluyen una cuidada selección de vinos. Protos verdejo, elegante y equilibrado, con una acidez que realza los sabores de los entrantes y el marisco; y tinto Rioja Emperatriz, aterciopelado, con taninos suaves que acompañan a la perfección, por su estructura, tanto el cordero como el albondigón.

Los cambios propuestos este año, sumados a la opción de proponer langostas de mayor tamaño para la degustación ha sido muy bien acogido por los comensales y refuerza la experiencia gastronómica de unas jornadas que celebran su mayoría de edad y se han convertido en cita ineludible con los sabores más puros del Cantábrico en Isla. Un entorno elegante y tranquilo. Todo un privilegio.

Como todos los años disponen de una doble oferta con alojamiento desde 95 y 85 euros por persona en habitación doble.

Isla Hotel Olimpo

Dirección: C/ Finca Los Cuarezos.

Teléfono: 942 679 332.

Propietarios: Familia Ortiz San Emeterio.

Inaugurado: 1990 (reformado en 2019).

Director: José Ramón Ortiz.

Cocina: Verónica, Alfonso y Santiago.

Sala: Fernando y Óscar.

Estilo de cocina: Tradicional marinera puesta al día.

Menús Jornadas: 55 y 65 euros, con bodega y café incluido. Se recomienda reservar con antelación.

Capacidad: 95 personas.

Terraza: Sí.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Propio.