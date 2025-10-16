Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

A partir de este viernes, y durante un mes, estará disponible el menú degustación donde la protagonista es la langosta, de 450 gramos, cocida o a la plancha

El comedor del restaurante del Hotel Astuy tendrá durante las próximas semanas, en concreto desde el próximo viernes, 17 de octubre, y el domingo 16 de noviembre, tanto ambiente y tantos comensales como en el momento más sobresaliente del mes de agosto. ¿La razón? Es sencilla de entender: por décimo octavo año consecutivo, este negocio familiar dirigido actualmente por Emérito Astuy y Armando Alonso, ha programado sus emblemáticas jornadas de la langosta. La tentación convertirá en un hervidero esta tranquila –durante el invierno– localidad del municipio de Arnuero. Las jornadas, por su atractivo contenido y por la relación precio-calidad, este año el menú degustación está en 65 euros, se convierten en un imán para varios miles de personas durante el mes que duran.

Por ello, es conveniente reservar y más si el cliente pretende acogerse a los packs existentes a partir de 220 euros que incluyen cena degustación, alojamiento y desayuno buffet.

¿Qué tiene la langosta?

La langosta de Isla tiene un atractivo especial que combina varios factores difíciles de igualar. En primer lugar, su procedencia local y artesanal: se captura en las aguas próximas a la costa de Isla, en el entorno de Arnuero, una zona de aguas limpias, frías y muy oxigenadas, ideales para que el crustáceo desarrolle una carne firme, jugosa y con un sabor marino muy equilibrado.

El Hotel Astuy, además, ha convertido su relación con este producto en una verdadera seña de identidad. Disponen de viveros propios donde mantienen las langostas vivas hasta el momento de su preparación, lo que garantiza una frescura insuperable. Esa cercanía –del mar al plato– es parte esencial de su encanto.

La langosta se considera un marisco premium por varias razones como su textura y sabor inconfundibles, las carne es blanca, firme y muy fina, con un sabor delicado, menos salino que el de otros crustáceos. Además, tiene bajo contenido graso y alto valor nutritivo; es versátil ya que se adapta a preparaciones muy diversas –a la plancha, cocida, en arroces, con salsas ligeras o en recetas más elaboradas– sin perder su esencia; y es exclusiva ya que su captura es limitada y su precio elevado responde a su escasez, dificultad de pesca y cuidado en la manipulación. Finalmente, tiene un alto valor simbólico ya que está asociada a la alta cocina y a las celebraciones especiales, lo que refuerza su imagen de producto de prestigio.

Menú degustación

El menú degustación de esta edición es un homenaje a la tradición marinera y al trabajo de quienes han sabido mantener viva la identidad gastronómica de Isla a través de su producto más emblemático: la langosta. La propuesta arranca con una crema de salmorejo con pescados ahumados y AOVE de cebollino, a la que siguen una alcachofa confitada sobre coulis de romesco, yema curada en soja y velo de papada ibérica, y una ostra en tempura con base de mayonesa de mango y alga wakame.

Salmorejo y pescados ahumados; alcachofa con yema y romesco; ostra en tempura. DM

El sorbete de fruta de la pasión sirve de preámbulo al plato principal: la langosta de Isla, de 450 gramos, servida cocida o a la plancha, para terminar con el clásico soufflé de la casa. El menú, que incluye tinto Rioja o blanco albariño.

Las jornadas fueron presentadas ayer en un almuerzo con presencia de representantes de las instituciones regionales y de amigos de la casa.

Isla Astuy

Dirección: Calle Juan Hormaechea 1, Isla (Arnuero).

Teléfono: 942 679 540

Propietarios: Familia Astuy.

Dirección: Emérito Astuy y Armando Alonso.

Jefe de cocina: Arsenio Pérez.

Estilo de cocina: Tradicional y marinera.

Precio medio a la carta: 60-65 €.

Organiza: 18ª Jornadas de la langosta. Del viernes 17 de octubre al domingo 16 de noviembre.

Menú de las jornadas: 65 €, con bebida (sin café y copas), por persona.

Oferta de alojamiento: Una noche con menú degustación y desayuno, a partir de 220 € para una pareja, según sea en habitación doble, en apartamento o en junior suite.

Capacidad: 200 comensales.

Terraza: 40 plazas.

Alojamiento: 53 habitaciones y 24 apartamentos.

Día de cierre: Ningún día.

Café: Dromedario.

Bodega: Unas 60 referencias.

Aparcamiento: Sí, propio.