Diego de Obeso preparando el montaje de una mesa durante el concurso DM

El lebaniego Diego de Obeso se queda a las puertas de la final de Mejor Camarero de España

A sus 23 años, ostenta el título de Maitre de Cantabria 2025, trabaja en el restaurante del Hotel del Oso (Cosgaya) y ha quedado cuarto en la semifinal, pero muy contento por la experiencia: «Animo a la gente joven a trabajar en hostelería, porque es muy gratificante»

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:32

El Maitre de Cantabria 2025 el lebaniego Diego de Obeso, disputó el pasado día 13 en el Centro de Turismo de Alicante la semifinal ... del concurso del Mejor Camarero de España, quedando finalista, en cuarta posición.

