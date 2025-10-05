'Marmi-taco' y 'Vientos del norte', dos pinchos de raíces cántabras

Cantabria estuvo representada en el congreso por el trio de cocineros formado por Tamara Zubillaga (Mitami), Rafaela Pierobon (Ciclo, Ruente) y el chef majorero Kevin Díaz (Casa Lucita, Muriedas)

Alicia Del Castillo Santander Domingo, 5 de octubre 2025, 07:57 Comenta Compartir

El equipo cántabro formado por Tamara Zubillaga, Rafaela Pierobon y Kevin Díaz dio muestra de su talento con sus creaciones en la final del congreso Nacional Miniature celebrado este miércoles en Vitoria. Consolidada la capital vasca como embajadora de la alta cocina en miniatura, desplegó un programa que, desde hace una década, combina formación, competición y divulgación gastronómica, tanto para profesionales como para aficionados.

La gran final del III Campeonato Nacional de Pintxos por equipos acogió a diecisiete comunidades autónomas, entre ellas Cantabria. El triunfo fue para Asturias, que se impuso en un ajustado duelo a Castilla y León, segunda clasificada, y a Valencia, en tercera posición. Madrid se llevó el premio del público.

La dinámica del certamen repitió el formato de ediciones anteriores aunque la dinámica dio un giro inesperado para los participantes. La segunda propuesta, ideada a partir de una caja 'sorpresa' con ingredientes obligatorios, fue la que puntuó para la clasificación final.

El sabor de Cantabria

El trío cántabro integrado por Tamara Zubillaga (Mitami), Rafaela Pierobon (Ciclo, Ruente) y el chef majorero Kevin Díaz (Casa Lucita, Muriedas), presentó en su segundo año como participante, un primer pincho con sabor a mar y montaña: 'Vientos del norte'. Un buñuelo frito de pan de maíz, queso Nata de La Pasiega, huevo y leche, relleno con un meloso guiso de tudanca. Encima, como contrapunto salino, colocaron bocarte ahumado sobre mayonesa de soja fermentada y perlas de chipotle.

Para la segunda elaboración, el azar quiso que la caja sorpresa del equipo contuviera atún de aleta amarilla, tortillas mexicanas, Doritos, queso crema, aguacate, chipotle y pimiento choricero, entre otros ingredientes. De ahí nació el 'Marmi-taco' sobre una albarca, un pincho viajero y cántabro a la vez compuesto de una base de tortilla elaborada con harina y Doritos; un tartar de atún emulsionado con un fondo de marmita, cebolleta, dos mayonesas (chipotle y lima) y vinagreta de pimiento asado; y una crema de aguacate como contrapunto fresco.

«Lo primero que vimos fue el atún y una bolsa de Doritos», recuerda Pierobon entre risas. «Nos lanzamos a crear un taco con todos los matices posibles y, sobre todo, con sabor».

Rafaela Pierobon, Tamara Zubillaga y Kevin Díaz con su 'Marmi-taco' sobre una albarca. DM

«Aprender y compartir»

El Miniature no es solo competición. Para Pierobon se trata de «un congreso muy bien montado, lleno de actividades», mientras que Kevin Díaz, lo describe como «una experiencia muy enriquecedora: en cuatro días te nutres de lo que ves a tu alrededor y compartes con otros compañeros». Sobre el trabajo en equipo, el canario lo tiene claro: «Tamara aporta la veteranía, Rafa la mano con los guisos y yo quizá el toque creativo, aunque esto todos lo tenemos. Hemos formado un equipazo».

Además de darlo todo con sus compañeras de equipo, Kevin ejerció de embajador en el concurso 'Paisajes al plato', rindiendo homenaje a Tenerife con un menú inspirado en sus paisajes volcánicos y sabores tradicionales. En él reinterpretó charcos y plazas de la isla a través de creaciones como un taco de maíz con carne mechada; tartar de lubina con boniato y aliño canario; pulpo con mojo ahumado y algodón de azúcar y una croqueta de costilla con piña y mazorca de maíz, envuelta en polvo verde.

Con propuestas como estas, el Miniature Pintxos Congress vuelve a demostrar que la cocina en pequeño formato puede ser grande en imaginación, técnica y mucha emoción.