Los mejores cáterin de Cantabria Las empresas del sector disfrutan de un momento de gloria gracias al prestigio que ha alcanzado la gastronomía en la región ALICIA DEL CASTILLO Santander Lunes, 23 julio 2018, 17:12

Contratar un cáterin puede sacarnos de cualquier apuro en el que queramos reunir a un grupo de personas y no tenemos tiempo ni ganas de meternos en la cocina. Por eso, a continuación os mostramos cuáles son las mejores empresas del sector en Cantabria.

Santander Hotel Bahía

La finca de Peñas Blancas, en Miengo, es una de las más emblemáticas de Cantabria. / DM

El compromiso del Hotel Bahía con sus clientes se reafirma en ofrecer los mejores servicios con la mejor calidad precio. Por ello, una de sus últimas apuestas son los servicios de catering para empresas y particulares con coffee breaks, desayunos de trabajo, aperitivos, cócteles, lunch, comidas de negocios, familiares y todo tipo de celebraciones, bodas, comuniones...

Además de celebrarlo en sus propias instalaciones, junto al Centro Botín y con vistas a la bahía, el hotel ofrece el mejor servicio a sus clientes, poniendo a su alcance dos fincas espectaculares para celebrar su evento: Finca La Huerta de Cubas, en Ribamontán al Monte, y la finca Peñas Blancas, en Miengo. Asimismo, el servicio de catering de El Bahía también se puede realizar en cualquier finca privada que lo solicite, dentro de Cantabria, y siempre que las posibilidades lo permitan.

Tanto dentro como fuera de sus instalaciones, el departamento de eventos pondrá a su alcance todos los medios y elementos necesarios, incluida toda la coordinación y logística, el alquiler de la carpa, los suelos, la decoración, iluminación, el mobiliario y todo tipo de detalles como la mantelería, la vajilla, los cubiertos..., para llevar a cabo de manera satisfactoria el servicio, gracias a la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria, que suma más de dos décadas.

Para acertar con la elección del menú, el Hotel Bahía dispone de una amplia carta, cuyos platos se elaboran con excelentes materias primas y producto de temporada, pudiendo confeccionar cada evento a medida del cliente. En su catálogo de servicios están incluidas las estaciones de comida, totalmente personalizadas y adaptadas a los gustos y necesidades de los comensales.

Otros servicios

Sabiendo adaptarse a la demanda del mercado, el Hotel Bahía organiza todo tipo de servicios para empresas, desde catering sencillos como puede ser un desayuno o 'coffee break', cócteles, aperitivos, almuerzos, buffets, ferias, festivales, a domicilio..., tanto para empresas como organismos oficiales y particulares que soliciten sus servicios.

Villaverde de Pontones Cenador de Amós

Dirección: Plaza del Sol s/n, Villaverde de Pontones.

Teléfonos: 942 508 243 y 605 887 955.

Chef y propietario: Jesús Sánchez. Responsable de sala y propietaria: Marián Martínez

Catering Cenador de Amós es sinónimo de profesionalidad, calidad y servicio.Nuestros eventos son el resultado del trabajo de un equipo de profesionales de alto rendimiento con un claro enfoque hacia la excelencia en su trabajo. Un equipo innovador que os ayudará a definir el estilo que queréis transmitir a vuestro evento, un equipo que destaca por tener una forma diferente de entender, organizar, cocinar, preparar, decorar y servir los eventos de catering.

En el Cenador de Amós ofrecemos soluciones gastronómicas para bodas y todo tipo de eventos de catering, personalizando todos los detalles para hacer de cada celebración un verdadero éxito, convirtiéndonos así en líderes en la organización de los mejores eventos. Trabajamos con espacios exclusivos que gestionamos directamente y ponemos nuestra experiencia a su disposición para llevar nuestro catering a lugares singulares.

Somos especialistas en diseñar eventos íntegramente, donde ponemos a su servicio nuestra gastronomía distinguida con 2 estrellas Michelin y nuestro equipo humano, capaz de ofrecer soluciones a medida para diseñar una celebración personalizada, diferente y que marque tendencia.

Suesa Solar de Bujadas

Dirección: Suesa.

Teléfono: 630 909 083.

El Solar de Bujadas es una casona del siglo XVI situada en Suesa. Dispone, además de un salón, de un precioso jardín donde se dan comidas y cenas siempre por encargo, con unas características muy singulares, como es la elaboración de un menú único, decidido por la cocinera y propietaria del negocio (que cuenta con una gran experiencia en negocios de catering y en formación de nuevos cocineros), siempre con producto de mercado y de primera calidad.

Además de poder degustar una magnífica experiencia culinaria, en un entorno diferente, acogedor y especial, también cuenta con servicio de catering. Hay diferentes modalidades, desde encargos con recogida en la casona, la preparación de los menús en la propia casa o finca donde se quiera realizar el evento, o elaborarlo y transportarlo, con personal y camareros para servir. En definitiva, un cocina casera, de calidad y diferente que se puede degustar en cualquier lugar, celebración o evento.

Liencres Catering Oh Là Là!

Yulia Ignatova

Dirección: Barrio La Sierra, Liencres.

Teléfono: 608 255 290.

Propietarios: Carlos Díaz y Virginia Fernández.

Nuestra especialidad es el cóctel aperitivo, y la puesta en escena. Destacamos el servicio al cliente, el trato y la dedicación, además del cuidado de todos los detalles. Trabajamos en fincas privadas y fincas preparadas para bodas y eventos como La Huerta de Cubas, con una capacidad de 450 a 500 personas. Servimos eventos hasta 800 comensales.

Balneario de Puente Viesgo Catering El Jardín

Dirección: calle Manuel Pérez Mazo s/n, Puente Viesgo.

Teléfono: 942 598 061 y 683 702 441.

Jefe de cocina: Iván Diego.

Responsable de restauración: David Arias.

El Catering El Jardín, del Balneario de Puente Viesgo, ofrece toda clase de propuestas, tanto a nivel particular como de empresa, con un servicio integral capaz de adaptarse a las necesidades de los clientes más exigentes. Ayudamos a que el evento sea un éxito aportando nuestra experiencia. Si añadimos a una cuidada gastronomía, la profesionalidad, el cuidado y esmero, la puesta en escena, cuidando los detalles al máximo el evento resultante será perfecto. Cada evento es único y por ello se diseña con el cariño y esmero asesorando al cliente, tanto particular como de empresa. El servicio se ofrece por toda la región, ofreciendo espacios singulares (y discretos), fincas, con el servicio integral de elaboración, montajes y decoración. Desde un desayuno de trabajo, un 'coffee break', un almuerzo (buffet o servido), un congreso, una cena de gala, un cóctel, etc. El departamento Bodas de Catering estudiará el evento al detalle para que sea un día perfecto, con el servicio de catering perfecto, en un espacio singular, una finca o donde el cliente quiera con la tranquilidad de estar en buenas manos.

Santander Catering Deluz

Dirección: Calle de Ramón Cajal 18.

Teléfono: 942 290 606.

Jefe de cocina: Fausto Alonso.

Después de 12 años, la capacidad de innovación y de sorpresa del catering Deluz continúa intacta: show cooking, fiestas sicilianas o picnics en medio de un bosque son algunos de los hitos de este catering especializado en eventos a medida.

El sello Deluz sigue creando tendencia en cuando a puesta en escena y cocina. Producto ecológico, de pequeños productores y de kilómetro cero; carnes ecológicas, quesos, vinos de Cantabria y pescado fresco de la lonja de Santander por el que pujan ellos mismos en persona. Cada evento tiene su personalidad y Deluz consigue hacerlo único con cada cliente; desde la mantelería, hasta las minutas o la decoración floral. El catering es reconocido por su puesta en escena diferente, especial y única para bodas, cenas de empresa, aniversarios, encuentros, desayunos informativos.

La tecnología puntera alemana de su cocina permite elaborar cualquier receta, en cualquier lugar, y que su elaboración sea un éxito. Abiertos a cualquier propuesta, lo que más les atrae son los retos; crear algo muy especial para que todos los invitados lo recuerden durante años.

Castañeda Finca de San Juan

Dirección: Barrio de San Juan, Villabáñez, Castañeda.

Teléfono: 942 59 81 13.

A comienzos de los 80, desde su finca de Castañeda, Mª Rosa Alvear comenzó a realizar eventos en domicilios particulares. Años en los que no existían estructuras de carpas, y muchas veces utilizaban toldos o lonas sujetos por unos postes que eran debidamente decorados y servían para cubrir los diferentes espacios. A partir de entonces y hasta nuestros días, ha sido pionera en la evolución y creación de las diferentes estructuras y servicios necesarias para el desarrollo de este cometido. Desde hace más de 40 años, la Finca de San Juan Hostería y Catering con su base en Castañeda, realiza servicios en todo el territorio nacional, encontrándose su mayor actividad en Cantabria, Vizcaya, Burgos y Asturias.

La Finca de San Juan, situada en Castañeda, cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo de este tipo de eventos, zonas ajardinadas, diversos salones, parking, capilla… La finca cuenta en su interior con un laurel centenario cargado de leyendas, donde algo mágico conecta a todos aquellos que están destinados a encontrarse. Desde antaño, cargado de simbología, el viejo laurel ha sido testigo de ceremonias, encuentros y promesas. Momentos inolvidables que confirma que la leyenda puede ser cierta. A primera hora de la mañana el equipo de Castañeda se reúne para estructurar y dar forma a cada evento, todos los componentes y todos los contenidos de los menús son estudiados y analizados de manera meticulosa, cada detalle cuenta.

José Ángel García Cuadrado, Chili, y Eleuterio López forman el equipo de cocina y son los encargados de buscar más allá de la calidad, los mejores productos.

Manuel Alonso Tamayo, maître de Castañeda, junto a su equipo; es el encargado de coordinar el desarrollo y estructuración de los montajes de cada servicio, todo debe de encajar a la perfección. La empresa cuenta con los elementos necesarios para satisfacer las demandas mas exigentes del mercado: calidad en el producto, calidad en el servicio y una adecuada logística de transporte acorde a las necesidades.

Puente Arce Nuevo Molino

Dirección: Barrio Monseñor 11, Puente Arce.

Teléfono: 942 575 055.

Propietarios: Toni González y Rafael Prieto.

Chef: Toni González.

Olvídese del sándwich, las comidas frías y los platos preelaborados. El Cáterin de El Nuevo Molino le ofrece un concepto distinto. Trasladamos nuestro restaurante: cocina, vajilla, mesas… para que su boda o evento sea un éxito, a la altura de un restaurante con estrella Michelin. Desde un menú tradicional hasta la cocina más innovadora en el lugar que usted elija. Pescados frescos del Cantábrico, mariscos y carnes con sabor, todo cuanto imagine de la mano del chef Toni González.

Mesas de quesos, zonas de cocina en directo, barra de sushi y sobadoras de anchoas, aperitivos creativos, minutas personalizadas, meseros, menaje de máxima calidad… Cada detalle a su gusto, para que tan solo tengan que preocuparse de disfrutar con los suyos y todo cuanto haya proyectado se cumpla. El Nuevo Molino brinda también a orillas del río Pas, una gran oferta restauradora, única en el sector, y enclavada en el antiguo convento de San Bartolomé.