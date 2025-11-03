El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fernando Flor convierte el restaurante estos días en un pequeño «parque temático» de Halloween. DM
Cantabria en la Mesa

La Venta de Castañeda: un menú «terrorífico» de hamburguesa

El local se transforma en un escenario «de pánico»

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:56

Fernando Flor, responsable junto con su hermana Macarena del negocio familiar, el restaurante La Venta de Castañeda, en Pomaluengo (teléfono 942592140 y abierto de jueves a domingo), es un joven con la sonrisa permanente en el rostro, divertido, creativo..., al que, más allá de sorprender con sus múltiples helados artesanos, le gustan los parques temáticos y ambientar su restaurante cuando llegan fechas señaladas en rojo en el calendario. Y desde hace nueve años, transforma La Venta de Castañeda en un pequeño «escenario», ambientado con motivos «de pánico» con el fin de ofrecer a sus clientes, además de sus propuestas gastronómicas, una experiencia «inolvidable».

Este año, sin afán de desvelar las sorpresas por nuestra parte, podemos adelantar que Fernando ha diseñado con sus propias manos un laberinto para que los clientes puedan recorrerlo antes de disfrutar con un sencillo, equilibrado y sabroso menú de cena consistente en una hamburguesa elaborada con productos de Cantabria y en un original postre, también creado con él mismo.

La hamburguesa sorprende, porque el pan, un brioche, es de color negro para evocar el concepto de Halloween. Lo elabora el propio Fernando en una panadería «amiga», donde le ceden las instalaciones para que pueda desarrollar sus propias fórmulas.

Entre panes, el comensal encontrará lechuga, tomate de la huerta de Adrián (Vargas) y un medallón de carne 100% IGP Cantabria. El queso empleado para la ocasión es el de la abadía cisterciense de Cóbreces, el queso Trapa, que fue ganador absoluto del concurso de AFCA en el año 2022. Además de las patatas fritas, llama la atención una jeringuilla clavada en el pan: se trata de una salsa barbacoa de elaboración propia que da un toque especial.

Y el postre es un original brownie con mousse de dulce de leche y unas migas de galleta Lotus. El precio, 17,50 €, con susto incluido...

