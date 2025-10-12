El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre

El Parque de Cros reunirá a quince productores locales y propondrá una jornada repleta de sabores, aprendizaje y experiencias sensoriales

La carpa de los granjeros acogerá la muestra de los productores así como el desarrollo de las catas y talleres.

Alicia Del Castillo Santander Domingo, 12 de octubre 2025, 09:57

El Parque de Cros, en Maliaño, acogerá el próximo fin de semana una nueva edición del Mercado de los Granjeros. Una cita repleta de sabores, aprendizaje y experiencias sensoriales que reunirá a quince productores locales. Organizado por la Asociación Slow Food Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria, el evento se celebrará el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, con entrada gratuita.

El mercado ofrecerá una cuidada selección de quesos, miel, vino, sidra, zumos, mermeladas, hortalizas y frutas ecológicas, todos ellos elaborados con esmero y respeto por la tierra. Cada puesto será una ventana al trabajo artesanal de quienes cultivan y transforman los productos de nuestro entorno, reflejando la diversidad y autenticidad de la producción cántabra.

Además, el público podrá disfrutar de la cocina en directo del chef Antonio Vicente, que cocinará platos inspirados en los sabores locales, utilizando ingredientes de los productores del mercado. Su propuesta será un homenaje a la materia prima y a la creatividad, mostrando cómo la tradición puede reinterpretarse sin perder su esencia.

Talleres para aprender y disfrutar

La jornada del sábado incluirá media docena de talleres temáticos, con un coste simbólico de 2 euros y 36 plazas disponibles por sesión (degranjaengranja.es). Si el aforo se completa, el público podrá asistir como espectador, aunque sin derecho a degustación.

El programa se abrirá a las 11.00 horas con 'Reposteros en acción', un taller participativo en el que los asistentes elaborarán sobaos y mermeladas artesanas. A las 12.00, 'Brindis con corteza' invitará a explorar los matices de distintos quesos y bebidas fermentadas, en una cata guiada donde cada combinación se convierte en diálogo entre sabor y aroma. El mediodía, a las 13.00 horas, traerá 'Fuego, hierro y cuchillo', una demostración culinaria en la que Antonio Vicente, Cantabria Power, cocinará en directo con carnes de pasto, mostrando cómo la técnica y el respeto por el producto se funden en un mismo gesto.

Los sobaos serán protagonistas de un taller pensado para toda la familia. El Mercado de los Granjeros tiene como propósito principal promover el consumo de productos locales, sostenibles y ecológicos. Los pequeños productores trabajan con compromiso y respeto hacia el entorno. Un taller sobre setas permitirá al público descubrir cómo algo tan simple se convierte en un bocado lleno de matices. Visibilizar el valor del producto local es uno de los objetivos de este mercado.

La programación se retomará a las 17.00 horas con Jon Palazuelos y sus 'Hongos con alma', una experiencia práctica dedicada a las setas en la que se aprenderá a limpiarlas, cortarlas y cocinarlas para extraer todo su sabor. El broche lo pondrá a las 18.00 horas una cata sensorial titulada 'Paisajes en copa y oído', que combinará vinos cántabros con sonidos del mar y de la naturaleza, invitando a los asistentes a cerrar los ojos y descubrir cómo el gusto y el oído pueden construir un paisaje invisible.

El domingo 19 el mercado continuará abierto al público, de 11.00 a 15.00 horas, aunque sin actividades formativas. Será el momento ideal para recorrer los puestos, conversar con los productores y llenar la cesta de productos de cercanía.

Exposición fotográfica, un homenaje visual

Junto al mercado, el público podrá visitar la exposición fotográfica 'De Granja en Granja: el alma del territorio', de la fotógrafa Patricia Valdés, un recorrido visual por la vida en el campo cántabro y por quienes lo sostienen día a día.

A través de sus imágenes, tomadas en granjas familiares de la región, Valdés muestra las manos que cultivan, las miradas que cuidan y los paisajes que alimentan. Cada fotografía es un testimonio silencioso del vínculo entre las personas y la tierra, una mirada que reivindica la dignidad del trabajo agrícola y ganadero y la belleza de lo cotidiano.

Más que una exposición, es un homenaje a la cultura rural y a la producción sostenible que da sentido al propio Mercado de los Granjeros: una celebración de la tierra, del producto local y de quienes lo hacen posible.

Sobre Slow Food Cantabria

Para la Asociación Slow Food Cantabria la alimentación sostenible es un motor esencial para el cambio. La red De Granja en Granja, un proyecto respaldado por esta asociación, impulsa el Mercado de los Granjeros, en el que participan casi una treintena de productores asociados. Este encuentro busca transmitir, desde el corazón mismo de la producción agroalimentaria, el valor del trabajo conjunto, el respeto por la tierra y la colaboración entre quienes la cultivan.

La amplia variedad de productos presentes en esta red permite apreciar de un solo vistazo la riqueza y diversidad de los alimentos que nacen de nuestro territorio. Desde su origen en 2019, con las primeras jornadas de puertas abiertas De Granja en Granja, este proyecto ha evolucionado hasta convertirse en un eje vertebrador para una sociedad que desea y defiende el buen alimento.

A lo largo del año, los granjeros participantes desarrollan una intensa labor de sensibilización en foros, mercados y espacios de divulgación —tanto físicos como virtuales—, logrando que el consumidor se implique de forma directa en el conocimiento y la producción de sus alimentos. Las visitas a las granjas, abiertas a familias, amigos y amantes de la gastronomía y la naturaleza, contribuyen a tejer una nueva mirada hacia el mundo rural, que pone en valor tanto sus virtudes como sus desafíos.