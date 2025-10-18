Pez Globo: seis países, seis sabores y un solo pasaporte gastronómico

La taberna marinera propone un recorrido culinario por Italia, Grecia, Tailandia, India, México y Marruecos a lo largo de seis semanas alternas, con menús inspirados en la gastronomía de cada destino

Este otoño, la taberna marinera Pez Globo de Suances se ha propuesto hacer viajar a sus comensales sin hacer las maletas. A través del paladar. Bajo el lema '6 países, 6 sabores, 1 gran viaje', el local propone una experiencia culinaria que recorrerá Italia, Grecia, Tailandia, India, México y Marruecos a lo largo de seis semanas alternas, con menús inspirados en la gastronomía de cada destino.

La iniciativa, titulada 'La vuelta al mundo Pez Globo 2025', transforma el local en una auténtica embajada gastronómica para descubrir nuevos sabores, aromas, colores, ingredientes y recetas típicas de cada país reinterpretadas con el sello del grupo Nueva Dársena. Además, los clientes van a poder hacerse con un pasaporte gastronómico con el que sellar cada visita y participar en un sorteo final de una cena para dos personas.

Italia, primera parada

El viaje arrancó este lunes en el corazón del Mediterráneo y hasta el domingo, Pez Globo rinde homenaje a la cocina italiana con una carta especial que celebra la diversidad del 'bel paese': desde la ligereza de la ensalada caprese con mozzarella y albahaca hasta el sabor reconfortante de una lasagna alla bolognese, de un ossobuco alla milanese o de los gnocchi de patata a la milanesa.

No faltan las pizzas de masa casera con más de diez horas de fermentación, elaboradas con productos de primera como el tomate San Marzano o el queso Grana Padano. Entre las propuestas, destacan la parmigiana con berenjena frita, la frutti di mare con mejillones y calamares, y la clásica marinara napolitana.

Foccacia con anchoas de Santoña, pizza frutti di mare y pulpo 'alla griglia'.

Los amantes de la pasta pueden elegir entre tagliatelle carbonara con guanciale y pecorino, penne rigatte di la mamma o una lasagna alla bolognese con carne de vaca gris tirolés. Para los segundos, el restaurante propone platos tradicionales reinterpretados, como el vitello a la romana con setas y vino dulce o el branzino mediterráneo con alcaparras y aceitunas negras.

En el apartado dulce, tres clásicos italianos ponen el broche final al menú: tiramisù de limoncello, panna cotta con frutos rojos y bignè con chocolate caliente, todo un recorrido por el norte y el sur del país.

El viaje también se bebe

El apartado líquido de esta aventura incluye cócteles icónicos y vermuts con acento italiano, como el Negroni con gin Siderit y Campari, el Americano o el popular Aperol Spritz. También hay espacio para el Amaretto Sour, el Limoncello y un refrescante Afogato con café expreso Dromedario y helado de vainilla. Los vinos que ponen alma a este espíritu viajero son: espumosos moscato spumante, blancos garganega-chardonnay o tintos corvina de la casa Tenuta Sant'Antonio. Una experiencia pensada para disfrutar con calma.

Próximas escalas

La semana del 27 de octubre, Pez Globo continuará su particular vuelta al mundo con Grecia como nuevo destino gastronómico y así durante otras cuatro semanas alternas para llegar a Tailandia, India, México y Marruecos. Un viajar a través de los sentidos que invita a descubrir cómo la cocina es capaz de aunar culturas a través del sabor. El pasaporte ya está en marcha. ¿Listo para sellar el tuyo?