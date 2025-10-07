El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mónica Calderón y Borja Mier, eufóricos tras se proclamados ganadores del II Campeonato de Sopa de Pescado en Gastronomika.

Mónica Calderón y Borja Mier, eufóricos tras se proclamados ganadores del II Campeonato de Sopa de Pescado en Gastronomika. CEM
San Sebastián Gastronomika

La Pradera se corona con su sopa de pescado

S. Sebastián Gastronomika ·

El establecimiento de Ruiseñada (Comillas) de los cocineros Mónica Calderón y Borja Mier conquista al jurado con una propuesta creativa

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 19:01

Comenta

En los concursos gastronómicos, para aspirar al trono, hay que arriesgar, ser original y tener la serenidad suficiente para cumplir paso a paso durante la ... prueba con la receta que previamente se ha ensayado en repetidas ocasiones. Y luego, no menos importante, hay que convencer a un jurado que, por lo general, es heterogéneo y dispuesto a evidenciar su elevado grado de exigencia. Y, este martes, la pareja formada por Borja Mier y Mónica Calderón, propietarios y cocineros en el pequeño restaurante La Pradera, en Ruisañada (Comillas), cumplieron a rajatabla con todas y cada una de estas premisas en el II Campeonato de Sopa de Pescado celebrado en el marco del congreso internacional San Sebastián Gastronomika (SSG), uno de los certámenes culinarios más prestigiosos del país.

