El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro

Última llamada para los estudiantes de cocina de Cantabria. La cuenta atrás para inscribirse en la 14ª edición del Premio Promesas de la Alta Cocina ... acaba de comenzar. Convocado por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu Madrid, el plazo para presentar las candidaturas finalizará en 15 días, el miércoles 19 de noviembre. El Premio Promesas de la Alta Cocina celebrará la gran final con los diez finalistas en abril del próximo año, en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Un certamen que no solo impulsa el talento joven, sino que ofrece la oportunidad de formarse en una de las instituciones culinarias más prestigiosas del mundo.

Considerado como uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito gastronómico nacional, este premio reafirma el compromiso de Le Cordon Bleu Madrid con la formación y el futuro de los jóvenes cocineros. Los dos primeros clasificados obtendrán becas de 24.000 y 9.000 euros, respectivamente, para continuar sus estudios en la escuela madrileña. Además, el centro formativo del ganador recibirá 1.500 euros como reconocimiento a su labor en la promoción del certamen.

Cantabria, presente en anteriores ediciones

Cantabria es una de las comunidades que ya ha contado con representación en el Premio Promesas. Raquel Diego (Chef Cantabria 2018) participó en la séptima edición y Kevin Menéndez (Chef Cantabria 2021) en la octava. Ambos lograron situarse entre los finalistas, demostrando que el talento joven de la región tiene mucho que aportar a la gastronomía española.

Con esta nueva convocatoria, Le Cordon Bleu Madrid refuerza su compromiso con la gastronomía nacional y con las nuevas generaciones. «Cada edición es un descubrimiento», explica Andrea Loureiro, directora del Premio. «Nos permite conocer el talento de jóvenes que están dando sus primeros pasos y apoyarles de forma activa en su crecimiento profesional y personal. Este certamen es una invitación a creer en el esfuerzo y en la formación, y ofrece una oportunidad real de desarrollo, en un contexto económico complejo y ante un sector cada vez más competitivo».

¿Cómo participar?

El concurso está dirigido a jóvenes menores de 25 años que estén cursando el último año de estudios de cocina en centros de formación españoles. Los interesados pueden enviar su candidatura hasta el 19 de noviembre, de forma individual o a través de su escuela, a la dirección premiopromesas@ufv.es.

De entre todas las solicitudes, se seleccionarán hasta 50 aspirantes en función de su talento, expediente académico, liderazgo y actitud profesional. Los seleccionados se anunciarán el próximo 27 de noviembre y deberán presentar una receta y un vídeo explicativo antes del 15 de enero de 2026.

Tras una fase de votación en redes sociales, el 23 de febrero se darán a conocer los 10 finalistas, que competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Allí deberán elaborar un plato con ingredientes comunes ante un jurado formado por reconocidas figuras de la gastronomía nacional.

En la pasada edición, la estudiante María Bazar Verdes, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por Javier Olleros, chef de Culler de Pau (Pontevedra), restaurante con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. En ediciones anteriores, el certamen ha contado con chefs de la talla de Jesús Sánchez, Joan Roca, Martín Berasategui, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz o Eduard Xatruch.