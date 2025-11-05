El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dorada confitada con guarnición vegetal, plato de la estudiante gallega María Bazar, ganadora del Premio Promesas 2025. LCB
Cantabria en la Mesa

El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro

14ª edición ·

Los estudiantes de cocina de Cantabria tienen hasta el 19 de noviembre para inscribirse en el certamen, que ofrece becas de hasta 24.000 euros para formarse en una de las escuelas más prestigiosas del mundo

Alicia Del Castillo

Alicia Del Castillo

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Última llamada para los estudiantes de cocina de Cantabria. La cuenta atrás para inscribirse en la 14ª edición del Premio Promesas de la Alta Cocina ... acaba de comenzar. Convocado por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu Madrid, el plazo para presentar las candidaturas finalizará en 15 días, el miércoles 19 de noviembre. El Premio Promesas de la Alta Cocina celebrará la gran final con los diez finalistas en abril del próximo año, en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Un certamen que no solo impulsa el talento joven, sino que ofrece la oportunidad de formarse en una de las instituciones culinarias más prestigiosas del mundo.

El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro