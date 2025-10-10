Alubias con perdiz
Con el avance del otoño van apeteciendo cada vez más los platos de legumbres y cuchara, y esta es una propuesta perfecta para estos días
Santander
Viernes, 10 de octubre 2025, 07:21
Según avanza el otoño, los días se acortan y el frío va anunciando su llegada, apetecen cada vez más los platos de cuchara. La Asociación ... Española de Leguminosas nos propone esta receta ideal para estos días.
Ingredientes
-
600 g. de alubias blancas.
-
6 hojas de laurel.
-
3 perdices.
-
Tomillo.
-
1 vaso de vino blanco.
-
10 bolas de pimienta.
-
1 vaso de aceite.
-
Sal.
-
1 Kg. de cebollas.
-
Azafrán en hebra.
-
3 cabezas de ajo.
Elaboración
-
1
Se ponen a cocer las alubias con una cebolla, una cabeza de ajos y dos hojas de laurel.
-
2
Las cebollas y los ajos restantes se pelan, se trocean y se rehogan en una sartén con cuatro hojas de laurel.
-
3
Cuando estén doradas las cebollas se le añaden las perdices y el vino, el agua, el tomillo y la pimienta dejándolo cocer a fuego lento.
-
4
A continuación se mezclan las alubias con las perdices con su salsa.
-
5
Le añadiremos unas hebras de azafrán y coceremos a fuego muy suave.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión