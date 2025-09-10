Pollo al limón con arroz blanco

1 Comenzamos preparando una mezcla en la que poner el pollo a marinar para que tome sabor y quede jugoso. Para ello pelamos el diente de ajo y lo picamos finamente. Hacemos lo mismo con el jengibre. Mezclamos ambos con la salsa de soja y el huevo y removemos hasta obtener una mezcla homogénea.

2 Cortamos el pollo en tiras de tamaño similar y lo introducimos en la marinada. Cubrimos con papel film o de aluminio y lo introducimos en la nevera, donde lo dejamos reposar 30 minutos.

3 Mientras tanto preparamos la salsa de limón. Vertemos el agua en un cuenco y le añadimos el azúcar, la sal, la miel, la ralladura del limón entero, el zumo de medio y la maicena. Mezclamos bien.

4 Vertemos la mezcla en un cacito y lo calentamos a fuego bajo, removiendo según toma temperatura. Si queremos darle un poco de color le podemos añadir un poco de salsa de soja. Colamos la salsa para que nos quede más fina y la volvemos a verter en el cacito donde reservamos en caliente con el fuego al mínimo mientras preparamos el pollo que ya estará marinado.

5 Sacamos el pollo de la nevera y lo escurrimos bien. Lo rebozamos en maicena, trozo por trozo, y lo freímos en abundante aceite de girasol a fuego medio.