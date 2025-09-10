Pollo al limón con arroz blanco
Una propuesta de la cocina asiática que gusta por su contraste de sabores
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:22
El pollo al limón es un plato muy habitual en la cocina española, pero si en lugar de con su habitual guarnición de patatas fritas lo acompañamos de un arroz blanco y, además, el pollo está enfundado, se convierte en una elaboración que hemos tomado de la cocina asiática. En cualquier caso, se trata de una propuesta ideal para cualquier día de la semana; de fácil resolución y que gustará a los comensales por su contraste de sabores y texturas. Podemos usar pechuga de pollo o contramuslo (estos más jugosos) y si cortamos el pollo en tiras y lo marinamos, rebozamos y freímos individualmente, obtendremos un pollo al limón mucho más crujiente.
Ingredientes
-
500 g. de contramuslo de pollo deshuesado (o pechuga).
-
1 diente de ajo.
-
1 trocito de jengibre.
-
1 cucharada de salsa de soja.
-
1 huevo.
-
120 g de almidón de maíz o Maicena para rebozar el pollo.
-
Aceite de girasol para freír el pollo.
Ingredientes para la salsa
-
1 cucharada de azúcar.
-
1/2 cucharadita de sal.
-
1 cucharada de miel.
-
1 limón.
-
1/2 cucharadita de almidón de maíz o Maicena (unos 5 gramos aproximadamente).
-
150 ml de agua.
Elaboración
-
1
Comenzamos preparando una mezcla en la que poner el pollo a marinar para que tome sabor y quede jugoso. Para ello pelamos el diente de ajo y lo picamos finamente. Hacemos lo mismo con el jengibre. Mezclamos ambos con la salsa de soja y el huevo y removemos hasta obtener una mezcla homogénea.
-
2
Cortamos el pollo en tiras de tamaño similar y lo introducimos en la marinada. Cubrimos con papel film o de aluminio y lo introducimos en la nevera, donde lo dejamos reposar 30 minutos.
-
3
Mientras tanto preparamos la salsa de limón. Vertemos el agua en un cuenco y le añadimos el azúcar, la sal, la miel, la ralladura del limón entero, el zumo de medio y la maicena. Mezclamos bien.
-
4
Vertemos la mezcla en un cacito y lo calentamos a fuego bajo, removiendo según toma temperatura. Si queremos darle un poco de color le podemos añadir un poco de salsa de soja. Colamos la salsa para que nos quede más fina y la volvemos a verter en el cacito donde reservamos en caliente con el fuego al mínimo mientras preparamos el pollo que ya estará marinado.
-
5
Sacamos el pollo de la nevera y lo escurrimos bien. Lo rebozamos en maicena, trozo por trozo, y lo freímos en abundante aceite de girasol a fuego medio.
-
6
Volteamos para que nos quede dorado por todos sus lados antes de retirar de la sartén y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servimos acompañado de la salsa y la guarnición que más nos guste.
