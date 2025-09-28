Roast beef fácil al horno

Isabel González Casares Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Si hay un plato que caracteriza la cocina británica es el roast beef, que según la tradición su preparación y posterior ingesta tiene mucho que ver con la jornada dominical, pero que también se puede comer frío como fiambre. Esta elaboración que detallamos según consta en el blog Gastronósfera, es una receta fácil, al alcance de todos los que quieran presentarlo en sus mesas como el plato fuerte y contundente que es. «La clave está en elegir un corte de carne —lomo alto, tapa o contra—, y cocinarlo al punto exacto para que resulte jugoso por dentro y bien dorado por fuera», se señala en la citada web. Pues adelante, sigamos los pasos y...¡a celebrar un domingo gastronómico muy británico!.

Ingredientes (para 4 personas) 1 kg de lomo alto de ternera (u otro corte de carne para roast beef).

2 cucharadas de mostaza de Dijon.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal gruesa y pimienta negra recién molida.

Tomillo o romero fresco (opcional).

1 cucharada de mantequilla (para el sellado).

Elaboración 1 Sacar la carne de la nevera al menos una hora antes de cocinar y secar bien la pieza con papel de cocina. 2 Mezclar la mostaza, el ajo, el aceite, la sal, la pimienta y las hierbas. Untar la carne con esta mezcla y dejarla marinar 30 minutos a temperatura ambiente. 3 Precalentar el horno a 220 °C. 4 En una sartén caliente, dorar la carne por todos sus lados con la mantequilla. 5 Transferir la carne a una bandeja y hornear a 200 °C durante 25–30 minutos (o hasta que el centro alcance 52–55 °C para término medio). Retirar del horno y dejar reposar tapada con papel aluminio 15–20 minutos. 6 Cortar en lonchas finas y servir caliente o frío.