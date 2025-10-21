Rollitos de pollo con verduritas
Santander
Martes, 21 de octubre 2025, 07:24
Nuestros amigos de la asociación para la promoción del consumo de frutas y hortalizas '5 al día', nos presentan esta receta saludable que no es ... solo a base de hortalizas si no que introduce también la carne de ave. Una propuesta que ayuda además a que los niños coman más contentos las verduras.
Ingredientes (para cuatro personas)
-
4 pechugas pequeñas de pollo fileteadas.
-
1 cebolla mediana.
-
1 pimiento rojo.
-
1 pimiento verde.
-
1 calabacín.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Sal y pimienta.
Elaboración
-
1
En primer lugar ponemos el horno a calentar a 200 grados.
-
2
disponemos las pechugas sobre una tabla y las aplastamos para que estén uniformes.
-
3
Cortamos las verduras en juliana y los salteamos en una sartén con 2 cucharadas de aceite hasta que estén al dente.
-
4
Pueden añadirese otras verduras al gusto como zanahorias, apio, alcachofas, etcétera.
-
5
A continuación, disponemos las verduras sobre el centro de las pechugas y las cerramos formando un rollito, para que no se abran nos ayudamos de unos palillos de madera.
-
6
Disponemos nuestros rollos de pollo en una bandeja para horno y las rociamos con 3-4 cucharadas de aceite de oliva, salpimentamos al gusto y lo introducimos en el horno aproximadamente unos 30 minutos.
-
7
Trascurrido ese tiempo, servimos los rollitos, podemos servirlos enteros o bien cortarlos en rodajas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión