El solomillo, emplatado, listo para su degustación. DM
La Barista ¿Cómo quieres el café?

Solomillo relleno al café, una cena inolvidable

Un plato que convertirá la velada en un recuerdo imborrable

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Si hay un plato que puede convertir una cena en un recuerdo imborrable es este: solomillo de cerdo relleno al café, jugoso, aromático y con ese toque gourmet que sorprende sin complicar. El secreto está en una salsa de café profunda y envolvente, que realza los sabores de la carne y las patatas asadas.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 1 solomillo de cerdo grande (aprox. 800 g).

  • 4 lonchas de jamón serrano.

  • 6 ciruelas pasas sin hueso.

  • 100 g de queso semicurado o manchego.

  • 1 taza de café hecha en cafetera italiana.

  • 1 vaso pequeño de vino tinto.

  • 1 cucharada de miel.

  • 1 cucharadita de mostaza.

  • 2 dientes de ajo picados.

  • 4 patatas medianas.

  • Aceite de oliva virgen extra.

  • –Sal, pimienta y romero fresco.

Elaboración

  1. 1

    Abrir el solomillo en forma de libro y salpimentar. Rellenar con el jamón, las ciruelas y el queso. Enrollar firmemente y atar con hilo de cocina.

  2. 2

    Sellar la carne en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté dorada por todos lados. Retirar.

  3. 3

    En la misma sartén, añadir el ajo, el vino tinto y el café. Dejar reducir unos 10 minutos, luego incorporar la miel y la mostaza. Cocinar hasta que espese.

  4. 4

    Volver a colocar el solomillo en la sartén, cubrir con la salsa y cocinar tapado a fuego bajo durante 30 minutos.

  5. 5

    Mientras tanto, asar las patatas cortadas en gajos con aceite, sal y romero a 200 °C durante 25-30 minutos, hasta que estén crujientes.

Sirve el solomillo en rodajas, bañado con su salsa de café y acompañado por las patatas doradas. El resultado: una cena potente, equilibrada y llena de matices, perfecta para esas noches en las que cocinar es un acto de amor.

