Solomillo relleno al café, una cena inolvidable
Un plato que convertirá la velada en un recuerdo imborrable
Santander
Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:15
Si hay un plato que puede convertir una cena en un recuerdo imborrable es este: solomillo de cerdo relleno al café, jugoso, aromático y con ese toque gourmet que sorprende sin complicar. El secreto está en una salsa de café profunda y envolvente, que realza los sabores de la carne y las patatas asadas.
Ingredientes (para 4 personas)
-
1 solomillo de cerdo grande (aprox. 800 g).
-
4 lonchas de jamón serrano.
-
6 ciruelas pasas sin hueso.
-
100 g de queso semicurado o manchego.
-
1 taza de café hecha en cafetera italiana.
-
1 vaso pequeño de vino tinto.
-
1 cucharada de miel.
-
1 cucharadita de mostaza.
-
2 dientes de ajo picados.
-
4 patatas medianas.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
–Sal, pimienta y romero fresco.
Elaboración
-
1
Abrir el solomillo en forma de libro y salpimentar. Rellenar con el jamón, las ciruelas y el queso. Enrollar firmemente y atar con hilo de cocina.
-
2
Sellar la carne en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté dorada por todos lados. Retirar.
-
3
En la misma sartén, añadir el ajo, el vino tinto y el café. Dejar reducir unos 10 minutos, luego incorporar la miel y la mostaza. Cocinar hasta que espese.
-
4
Volver a colocar el solomillo en la sartén, cubrir con la salsa y cocinar tapado a fuego bajo durante 30 minutos.
-
5
Mientras tanto, asar las patatas cortadas en gajos con aceite, sal y romero a 200 °C durante 25-30 minutos, hasta que estén crujientes.
Sirve el solomillo en rodajas, bañado con su salsa de café y acompañado por las patatas doradas. El resultado: una cena potente, equilibrada y llena de matices, perfecta para esas noches en las que cocinar es un acto de amor.