Solomillo relleno al café, una cena inolvidable

Si hay un plato que puede convertir una cena en un recuerdo imborrable es este: solomillo de cerdo relleno al café, jugoso, aromático y con ese toque gourmet que sorprende sin complicar. El secreto está en una salsa de café profunda y envolvente, que realza los sabores de la carne y las patatas asadas.

Ingredientes (para 4 personas) 1 solomillo de cerdo grande (aprox. 800 g).

4 lonchas de jamón serrano.

6 ciruelas pasas sin hueso.

100 g de queso semicurado o manchego.

1 taza de café hecha en cafetera italiana.

1 vaso pequeño de vino tinto.

1 cucharada de miel.

1 cucharadita de mostaza.

2 dientes de ajo picados.

4 patatas medianas.

Aceite de oliva virgen extra.

–Sal, pimienta y romero fresco.

Elaboración 1 Abrir el solomillo en forma de libro y salpimentar. Rellenar con el jamón, las ciruelas y el queso. Enrollar firmemente y atar con hilo de cocina. 2 Sellar la carne en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté dorada por todos lados. Retirar. 3 En la misma sartén, añadir el ajo, el vino tinto y el café. Dejar reducir unos 10 minutos, luego incorporar la miel y la mostaza. Cocinar hasta que espese. 4 Volver a colocar el solomillo en la sartén, cubrir con la salsa y cocinar tapado a fuego bajo durante 30 minutos. 5 Mientras tanto, asar las patatas cortadas en gajos con aceite, sal y romero a 200 °C durante 25-30 minutos, hasta que estén crujientes.

Sirve el solomillo en rodajas, bañado con su salsa de café y acompañado por las patatas doradas. El resultado: una cena potente, equilibrada y llena de matices, perfecta para esas noches en las que cocinar es un acto de amor.