Café en días calurosos

Beber café bajo el sol abrasador puede parecer una contradicción, pero la ciencia y la experiencia revelan matices fascinantes. Esta infusión oscura y aromática puede ... ser un buen acompañante incluso en los días más calurosos, siempre que se consuma con criterio.

Uno de los beneficios más notables es el impulso energético que proporciona. En jornadas estivales, donde el calor agota y el letargo acecha, la cafeína actúa como un estimulante natural que mejora la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico.

Además, algunas investigaciones sugieren que beber café puede favorecer la termorregulación corporal, es decir, ayudar al cuerpo a adaptarse al calor. No obstante, existen consideraciones importantes. Entre los inconvenientes destaca su efecto diurético, que podría contribuir a la deshidratación si no se compensa con suficiente agua.

También puede aumentar ligeramente la temperatura corporal, lo cual no es ideal en condiciones extremas.

Para quienes desean disfrutar del café sin añadir calor al cuerpo, existen alternativas refrescantes. El café frío, en sus múltiples versiones (cold brew, frappé, espresso tónico) conserva los beneficios de la cafeína con una textura más ligera y agradable al paladar.

El té helado, en especial el verde o el matcha, ofrece antioxidantes y un efecto suave pero estimulante.

También se pueden considerar bebidas fermentadas como el kéfir o simples infusiones frías de hierbas y cítricos.

El café no tiene por qué desaparecer del verano. Adaptando su formato y combinándolo con una hidratación adecuada, puede continuar siendo una parte reconfortante del día. La clave está en conocer el propio cuerpo, el entorno y elegir la versión que mejor se adapte al momento.