El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja disfruta con sendas bebidas frías. DM
La barista. ¿Cómo quieres el café?

Café en días calurosos

¿Aliado inesperado o enemigo del verano?

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 07:19

Beber café bajo el sol abrasador puede parecer una contradicción, pero la ciencia y la experiencia revelan matices fascinantes. Esta infusión oscura y aromática puede ... ser un buen acompañante incluso en los días más calurosos, siempre que se consuma con criterio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  6. 6 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  7. 7

    Sergio y la emoción del debut
  8. 8

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Café en días calurosos

Café en días calurosos