Coliflor con salchichas y queso
Una receta de la quesería La Pasiega de Peña Pelada
Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:18
De una de nuestras empresas lácteas más potentes, la quesería La Pasiega de Peña Pelada, la receta para incorporar los quesos de Cantabria a la cocina. Es un primer plato contundente, coliflor con queso y salchichas: «Bajo esa premisa de alimentos que unos aman y otros odian suele estar la coliflor. Para conseguir con ella un plato en el que sea protagonista pero su sabor se envuelva a la perfección con el de otros productos os proponemos esta receta de pastel de coliflor con salchichas y queso», se señala en el blog de La Pasiega de Peña Pelada. Y a continuación, se nos detallan los pasos para este entrante.
Ingredientes
-
Media coliflor grande.
-
Cuatro salchichas naturales.
-
Un puerro.
-
Cuatro huevos.
-
Queso de Nata Cantabria DOP de La Pasiega de Peña Pelada.
Elaboración
-
1
Empezamos cortando la coliflor en trocitos y poniéndola a hervir hasta que ablande.
-
2
En la sartén sofreímos el puerro cortado en trocitos muy pequeños. Cuando empiece a dorarse añadimos las salchichas cortadas también en trocitos.
-
3
Mientras se van cocinando ambas partes batimos los huevos y añadimos a ellos el queso en cuadraditos.
-
4
Cuando la coliflor y el sofrito de puerro con las salchichas estén a punto, lo añadimos al bol de los huevos y el queso.
-
5
Removemos bien y lo trasladamos a la bandeja de horno añadiendo un poquito más de queso por encima.
-
6
Hornear durante veinte minutos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.