De una de nuestras empresas lácteas más potentes, la quesería La Pasiega de Peña Pelada, la receta para incorporar los quesos de Cantabria a la cocina. Es un primer plato contundente, coliflor con queso y salchichas: «Bajo esa premisa de alimentos que unos aman y otros odian suele estar la coliflor. Para conseguir con ella un plato en el que sea protagonista pero su sabor se envuelva a la perfección con el de otros productos os proponemos esta receta de pastel de coliflor con salchichas y queso», se señala en el blog de La Pasiega de Peña Pelada. Y a continuación, se nos detallan los pasos para este entrante.

Ingredientes Media coliflor grande.

Cuatro salchichas naturales.

Un puerro.

Cuatro huevos.

Queso de Nata Cantabria DOP de La Pasiega de Peña Pelada.

Elaboración 1 Empezamos cortando la coliflor en trocitos y poniéndola a hervir hasta que ablande. 2 En la sartén sofreímos el puerro cortado en trocitos muy pequeños. Cuando empiece a dorarse añadimos las salchichas cortadas también en trocitos. 3 Mientras se van cocinando ambas partes batimos los huevos y añadimos a ellos el queso en cuadraditos. 4 Cuando la coliflor y el sofrito de puerro con las salchichas estén a punto, lo añadimos al bol de los huevos y el queso. 5 Removemos bien y lo trasladamos a la bandeja de horno añadiendo un poquito más de queso por encima. 6 Hornear durante veinte minutos.