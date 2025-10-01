El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los quesos de Cantabria en la cocina

Coliflor con salchichas y queso

Una receta de la quesería La Pasiega de Peña Pelada

Isabel González Casares

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:18

De una de nuestras empresas lácteas más potentes, la quesería La Pasiega de Peña Pelada, la receta para incorporar los quesos de Cantabria a la cocina. Es un primer plato contundente, coliflor con queso y salchichas: «Bajo esa premisa de alimentos que unos aman y otros odian suele estar la coliflor. Para conseguir con ella un plato en el que sea protagonista pero su sabor se envuelva a la perfección con el de otros productos os proponemos esta receta de pastel de coliflor con salchichas y queso», se señala en el blog de La Pasiega de Peña Pelada. Y a continuación, se nos detallan los pasos para este entrante.

Ingredientes

  • Media coliflor grande.

  • Cuatro salchichas naturales.

  • Un puerro.

  • Cuatro huevos.

  • Queso de Nata Cantabria DOP de La Pasiega de Peña Pelada.

Elaboración

  1. 1

    Empezamos cortando la coliflor en trocitos y poniéndola a hervir hasta que ablande.

  2. 2

    En la sartén sofreímos el puerro cortado en trocitos muy pequeños. Cuando empiece a dorarse añadimos las salchichas cortadas también en trocitos.

  3. 3

    Mientras se van cocinando ambas partes batimos los huevos y añadimos a ellos el queso en cuadraditos.

  4. 4

    Cuando la coliflor y el sofrito de puerro con las salchichas estén a punto, lo añadimos al bol de los huevos y el queso.

  5. 5

    Removemos bien y lo trasladamos a la bandeja de horno añadiendo un poquito más de queso por encima.

  6. 6

    Hornear durante veinte minutos.

