Un Whisper preparado para beber en una elegante copa de cóctel. DM
Cócteles

Un combinado que puede confundirse con un Manhattan

El Whisper aparece en 1930, reseñado en guías de coctelería por Harry Craddock

Paco Lorente

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:27

Este cóctel puede inducirnos a confusión con el popular Manhattan a no ser por ese toque aromático y amargo del bitter. El Whisper es un cóctel que aparece en 1930 reseñado en guías de coctelería por Harry Craddock. El bitter llegó a ser un elemento indispensable en la coctelería de principios del siglo XX porque escondía la mala calidad de algunos destilados y aumentaba en profundidad el sabor de los cócteles. Muchos clientes se negaban a que en sus combinados se pusiera bitter y otros exigían que se utilizaran vermuts de mucha calidad. El Carpano Antica es uno de los mejores que se pueden utilizar cuando se prepare este combinado. Anteriormente se usaba un whisky de centeno o bourbon para su elaboración, aunque a día de hoy un whisky de malta envejecido en barricas de bourbon es el ideal.

Ingredientes

  • Whisky de malta Cardhu.

  • Bitter Cinzano seco.

  • Vermut Carpano Antica.

Elaboración

  1. 1

    Es mejor mantener las mismas cantidades, aunque si queremos jugar con los aromas, entonces basta con elevar la dosis de alguno de sus componentes y variará el aroma del Whisper.

  2. 2

    Se añade todo en un vaso mezclador con hielo, se agita y refresca la mezcla. Se sirve en una copa tipo cóctel previamente enfriada.

