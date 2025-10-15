Crema de boletus con yema curada
Un plato de otoño para disfrutar del producto de temporada
Santander
Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:31
Desde Nestlé Cocina nos proponen un plato caliente a base de uno de los productos estrella del otoño, el boletus. Aunque podemos usar setas deshidratadas ... que están disponibles todo el año, esta receta es Ideal para estos días.
Ingredientes
-
196 ml. (1 brik pequeño) de Leche evaporada para cocinar.
-
15 g. de boletus deshidratados.
-
200 g. de puerro.
-
100 g. de cebolla.
-
30 g. de mantequilla.
-
2 huevos.
-
1 cucharada de aceite de oliva suave.
-
1 diente de ajo.
-
350 ml. de caldo de verduras.
-
Sal.
-
Pimienta negra molida.
-
Azúcar.
Elaboración
-
1
Poner a hidratar las setas con el caldo a temperatura ambiente, removiendo de vez en cuando para que se caigan las posibles hojitas o tierra que puedan tener las setas. Dejar hidratar durante al menos 1 hora.
-
2
En un bol, mezclar mismas cantidades de sal y azúcar. Hacer unos huecos dejando mezcla por abajo.
-
3
Separar las claras de las yemas.
-
4
Colocar las yemas en los huecos de la mezcla de sal y azúcar. Cubrir con la misma mezcla y dejar en la nevera durante 1 hora y media. Con este tiempo, conseguimos una textura cremosa de la yema. Si la queremos con más consistencia, alargar el tiempo de curado.
-
5
Cortar el puerro, la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
-
6
Pochar las verduras con una pizca de sal en una sartén con la mantequilla y el aceite a fuego medio durante unos 10 minutos.
-
7
Añadir los boletus escurridos y pochar durante 5 minutos a fuego medio.
-
8
Añadir el caldo de verduras donde hemos hidratado las setas, previamente colado por un colador de malla fina, y cocer unos 5 minutos. Añadir la Leche evaporada Ideal y cocer unos 2 minutos más. Añadir una pizca de pimienta.
-
9
Triturar y rectificar de sal y pimienta.
-
10
Sacar las yemas de la mezcla con mucho cuidado y con ayuda de una cuchara, sumergirlas en un bol con agua para quitar el exceso de azúcar y sal.
-
11
Servir la crema con la yema curada.
