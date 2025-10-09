Crema de setas de temporada
Una receta saludable para este otoño con producto de temporada
Santander
Jueves, 9 de octubre 2025, 07:26
Nuestros amigos de la asociación para la promoción del consumo de frutas y hortalizas '5 al día', nos presentan esta receta saludable para este otoño ... con las setas como protagonistas.
Ingredientes para cuatro personas
-
400 g. de setas frescas variadas.
-
2 dientes de ajo.
-
2 tomates.
-
1 cebolla.
-
2 zanahorias.
-
1 L. de caldo de verduras.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Sal.
Elaboración
-
1
Pelamos y picamos la cebolla.
-
2
La sofreímos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra.
-
3
Cuando comience a pochar, agregamos las zanahorias peladas y cortadas en trozos.
-
4
Pelamos y picamos los ajos y los añadimos también al sofrito.
-
5
Pelamos y cortamos los tomates y los añadimos.
-
6
Cuando el sofrito se quede sin líquido, añadimos las setas limpias y cortadas.
-
7
Mantenemos a fuego lento y dejamos que se pongan blandas.
-
8
Vertemos el caldo y dejamos a fuego lento hasta que vaya espesando.
-
9
Añadimos una pizca de sal y una pizca de tomillo.
