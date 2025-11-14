Dos salsas para carnes en las que el café es el ingrediente principal

Karen Quiroga Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

El café ha dejado hace tiempo de ser solo una bebida matutina. En la alta cocina, su carácter amargo y aromático se ha convertido en un recurso culinario de elegancia y profundidad. Hoy te traigo dos salsas con café que transformarán cualquier plato salado: ideales para carnes, pescados o incluso vegetales asados. Te aconsejo que guardes estas recetas, nunca sabes cuándo aparecerá esa cena especial en la que querrás deslumbrar. Guarda estas recetas: son ese toque gourmet que convierte un plato cotidiano en una experiencia memorable. El café, bien usado, no solo despierta los sentidos... también los conquista.

Salsa de café y miel al balsámico

Ideal para carnes rojas, pato o champiñones.

Ingredientes 1 taza de café espresso de Café Dromedario de origen Colombia El tambo.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada vinagre balsámico.

1 cucharadita de salsa de soja.

1 cucharadita de mantequilla.

Sal y pimienta negra al gusto.

Preparación 1 En una sartén, reduce el café a fuego medio junto con la miel y el balsámico hasta que espese ligeramente. Añade la soja, ajusta la sal y la pimienta, y finaliza con la mantequilla para dar brillo y untuosidad. Esta salsa combina el dulzor y la acidez con el fondo tostado del café, creando un equilibrio perfecto.

Salsa cremosa de café y mostaza

Ideal para pollo cerdo o salmón.

Ingredientes ½ taza de nata líquida.

¼ taza de café espresso de Café Dromedario Artesanía.

1 cucharada de mostaza.

1 cucharadita azúcar moreno.

Sal y nuez moscada al gusto.

Preparación 1 Calienta la nata con el café y la mostaza a fuego bajo, removiendo hasta integrar. Añade el azúcar y una pizca de nuez moscada. Cocina hasta obtener una textura aterciopelada.