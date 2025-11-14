El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sendas salsas van bien con carnes e incluso con pescados. DM
La Barista. ¿Cómo quieres el café?

Dos salsas para carnes en las que el café es el ingrediente principal

Unas aportaciones a la cocina originales y con un sabor tan característico que sorprenderán y agradarán

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

El café ha dejado hace tiempo de ser solo una bebida matutina. En la alta cocina, su carácter amargo y aromático se ha convertido en un recurso culinario de elegancia y profundidad. Hoy te traigo dos salsas con café que transformarán cualquier plato salado: ideales para carnes, pescados o incluso vegetales asados. Te aconsejo que guardes estas recetas, nunca sabes cuándo aparecerá esa cena especial en la que querrás deslumbrar. Guarda estas recetas: son ese toque gourmet que convierte un plato cotidiano en una experiencia memorable. El café, bien usado, no solo despierta los sentidos... también los conquista.

Salsa de café y miel al balsámico

Ideal para carnes rojas, pato o champiñones.

Ingredientes

  • 1 taza de café espresso de Café Dromedario de origen Colombia El tambo.

  • 2 cucharadas de miel.

  • 1 cucharada vinagre balsámico.

  • 1 cucharadita de salsa de soja.

  • 1 cucharadita de mantequilla.

  • Sal y pimienta negra al gusto.

Preparación

  1. 1

    En una sartén, reduce el café a fuego medio junto con la miel y el balsámico hasta que espese ligeramente. Añade la soja, ajusta la sal y la pimienta, y finaliza con la mantequilla para dar brillo y untuosidad. Esta salsa combina el dulzor y la acidez con el fondo tostado del café, creando un equilibrio perfecto.

Salsa cremosa de café y mostaza

Ideal para pollo cerdo o salmón.

Ingredientes

  • ½ taza de nata líquida.

  • ¼ taza de café espresso de Café Dromedario Artesanía.

  • 1 cucharada de mostaza.

  • 1 cucharadita azúcar moreno.

  • Sal y nuez moscada al gusto.

Preparación

  1. 1

    Calienta la nata con el café y la mostaza a fuego bajo, removiendo hasta integrar. Añade el azúcar y una pizca de nuez moscada. Cocina hasta obtener una textura aterciopelada.

