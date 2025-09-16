Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito

CEM * Santander Martes, 16 de septiembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Del recetario del periodista gastronómico Pachi Larrosa la receta de hoy, unas alcachofas en ensalada. "La manera más natural de cocinar unas alcachofas es hacerlo enteras, sin quitarles ni una sola hoja, y limpiarlas y sacarles el corazón después", explica. "Podemos hacerlas así cocidas en agua con sal, confitadas (cubiertas de aceite, sin que este llegue a borbotear) o como vamos a hacerlas hoy: asadas, envueltas en papel albal una a una, como cuando asamos patatas. En cualquiera de los tres casos, el corazón, lo que nos comemos, estará protegido de la acción directa del calor por la propia 'armadura' de la alcachofa, y lograremos unas texturas magníficas". Pues sigamos adelante con esta saludable y exquisita propuesta.

Ingredientes 8 alcachofas.

2 cebollas tiernas pequeñas.

3 dientes de ajo.

Pimiento rojo, verde y amarillo.

Aceite de oliva.

Tomates secos.

Sal.

Pimienta.

Ingredientes para el encurtido Agua.

Vinagre de vino.

Sal.

Granos de pimienta.

Elaboración 1 Preparamos las alcachofas para asarlas, envueltas en papel de aluminio una a una, como cuando asamos patatas. En cualquiera de los tres casos, el corazón, lo que nos comemos, estará protegido de la acción directa del calor por la propia 'armadura' de la alcachofa, y lograremos unas texturas magníficas. Bueno, pues eso, al horno 40 minutos a 180 grados. 2 Pasado el tiempo, quitamos el papel de aluminio, dejamos que se temple, las limpiamos de hojas exteriores, cortamos la punta y sacamos los corazones conservando parte del tallo. Los cortamos en cuartos y las disponemos alrededor de una fuente redonda con los tallos hacia el centro. Ahí colocaremos la cebolla tierna cortada en lascas y un picado de pimientos de colores encurtidos (fácil, solo hay que tener cierta previsión o tenerlos en el frigo habitualmente: cortados en tiras y metidos en un tarro con un 50/50 de agua y vinagre, sal y granos de pimienta (a los dos días están estupendos). 3 Regamos el conjunto con aceite de oliva, salpimentamos y distribuimos por encima los tomates secos picados.