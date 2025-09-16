El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ensalada de alcachofas. DM
La receta del día

Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito

Como ingrediente base tenemos una hortaliza

CEM *

CEM *

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:25

Del recetario del periodista gastronómico Pachi Larrosa la receta de hoy, unas alcachofas en ensalada. "La manera más natural de cocinar unas alcachofas es hacerlo enteras, sin quitarles ni una sola hoja, y limpiarlas y sacarles el corazón después", explica. "Podemos hacerlas así cocidas en agua con sal, confitadas (cubiertas de aceite, sin que este llegue a borbotear) o como vamos a hacerlas hoy: asadas, envueltas en papel albal una a una, como cuando asamos patatas. En cualquiera de los tres casos, el corazón, lo que nos comemos, estará protegido de la acción directa del calor por la propia 'armadura' de la alcachofa, y lograremos unas texturas magníficas". Pues sigamos adelante con esta saludable y exquisita propuesta.

Ingredientes

  • 8 alcachofas.

  • 2 cebollas tiernas pequeñas.

  • 3 dientes de ajo.

  • Pimiento rojo, verde y amarillo.

  • Aceite de oliva.

  • Tomates secos.

  • Sal.

  • Pimienta.

Ingredientes para el encurtido

  • Agua.

  • Vinagre de vino.

  • Sal.

  • Granos de pimienta.

Elaboración

  1. 1

    Preparamos las alcachofas para asarlas, envueltas en papel de aluminio una a una, como cuando asamos patatas. En cualquiera de los tres casos, el corazón, lo que nos comemos, estará protegido de la acción directa del calor por la propia 'armadura' de la alcachofa, y lograremos unas texturas magníficas. Bueno, pues eso, al horno 40 minutos a 180 grados.

  2. 2

    Pasado el tiempo, quitamos el papel de aluminio, dejamos que se temple, las limpiamos de hojas exteriores, cortamos la punta y sacamos los corazones conservando parte del tallo. Los cortamos en cuartos y las disponemos alrededor de una fuente redonda con los tallos hacia el centro. Ahí colocaremos la cebolla tierna cortada en lascas y un picado de pimientos de colores encurtidos (fácil, solo hay que tener cierta previsión o tenerlos en el frigo habitualmente: cortados en tiras y metidos en un tarro con un 50/50 de agua y vinagre, sal y granos de pimienta (a los dos días están estupendos).

  3. 3

    Regamos el conjunto con aceite de oliva, salpimentamos y distribuimos por encima los tomates secos picados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  7. 7

    No me lo puedo creer
  8. 8

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  9. 9

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  10. 10

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito

Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito