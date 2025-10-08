Espaguetis con champiñones y espinacas
Hoy presentamos un delicioso plato de pasta gentileza de uno de nuestros blogs de referencia, Nestlé Cocina
Santander
Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:20
Recurrimos, una vez más, a uno de nuestros blogs de referencia, que nos anima a ponernos el delantar y probar a elaborar nuevas recetas. Desde ... Nestlé Cocina hoy nos presentan un exquisito plato de espaguetis con champiñones y espinacas.
Ingredientes
-
196 ml. (1 brik pequeño) de leche evaporada para cocinar.
-
175 g. de champiñón portobello.
-
400 g. de espaguetis.
-
60 g. de espinacas baby.
-
2 cucharadas de salsa de soja.
-
1 cucharada de orégano.
-
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
-
1 cucharada de semillas de sésamo.
-
Sal.
-
Pimienta
Elaboración
-
1
Cocer los espaguetis con una pizca de sal, según las instrucciones del envase.
-
2
Preparar la salsa. Cortar los champiñones, ya limpios, en láminas.
-
3
En la sartén agregar dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y añadir los champiñones, sal, pimienta y orégano.
-
4
Saltear a fuego medio durante un par de minutos hasta que estén doraditos.
-
5
Añadir la leche evaporada para cocinar.
-
6
Echar las espinacas baby y esperar un par de minutos más.
-
7
Emplatar y servir.
