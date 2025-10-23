Hoy preparamos un hummus tradicional
Una de las recetas originarias de las culturas del Mediterráneo oriental más conocidas alrededor del mundo, ideal para el picoteo o para acompañar ensaladas y verduras
Santander
Jueves, 23 de octubre 2025, 07:27
Hoy presentamos una de las recetas, originarias de las culturas del Mediterráneo oriental, más conocidas alrededor del mundo. Es ideal para el picoteo o para ... acompañar ensaladas y verduras. La Asociación Española de Leguminosas nos ofrece las instrucciones para elaborar la variante más clásica y tradicional de este plato.
Ingredientes
-
1 taza de garbanzos secos (de pequeño tamaño).
-
1/2 taza de tahini (pasta de semillas de sésamo tostado con aceite de oliva).
-
Zumo de 1 limón exprimido.
-
1 o 2 dientes de ajo.
-
1/2 cucharadita de comino.
-
1 cucharada de bicarbonato de sodio.
-
Sal.
-
Aceite de oliva.
-
Perejil.
Elaboración
-
1
Dejar los garbanzo en remojo durante la noche con una cucharada de bicarbonato. Lavar y remojar de nuevo en agua del grifo durante un par de horas más.
-
2
Lavar los garbanzos bien y ponerlos en una olla grande. Cubrir con agua, añadir un poco de bicarbonato (opcional) y sal. Cocer hasta que los garbanzos estén muy tiernos (de 1-1.5 horas) y eliminar las cáscaras (opcional) y la espuma que flotan sobre el agua de cocción.
-
3
Hacer un puré con los garbanzos y dejar que se enfríe un poco antes de continuar.
-
4
Agregar la pasta de sésamo y el resto de los ingredientes y mezclar bien hasta obtener la textura deseada.
-
5
Si el humus queda demasiado espeso agregar un poco de agua de cocción.
-
6
Servir con un poco de aceite de oliva y el perejil picado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión