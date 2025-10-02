Leche fresca... ¡Es la leche!

Karen Quiroga Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El café es protagonista indiscutible en nuestras mañanas, pero rara vez hablamos de su mejor compañera: la leche. Y aquí hay un detalle importante, no todas son iguales. Entre la comodidad de la leche UHT y la riqueza de la leche fresca, la diferencia se nota tanto en el paladar como en lo que hay detrás de la taza.

La leche UHT ha conquistado supermercados y hogares por su durabilidad: aguanta meses en la despensa sin problema. Es práctica, sí, pero en términos sensoriales se queda corta. Su paso por altas temperaturas le resta frescura, dulzor y textura, convirtiéndose en un acompañante correcto, pero sin magia.

En cambio, la leche fresca conserva intactos sus matices: un dulzor natural, una textura cremosa y un aroma que potencia las notas del café en lugar de taparlas. Cuando se emulsiona al vapor, logra una crema sedosa y brillante que convierte a un capuccino o un «flat white» en una experiencia más equilibrada y memorable.

Pero no todo es sabor. Optar por leche fresca también significa apoyar al campo. Detrás de cada litro hay familias que ordeñan al amanecer, cuidan animales y mantienen viva una tradición que hoy sufre un gran desafío: el relevo generacional. Mientras muchos jóvenes se sienten más atraídos por trabajos digitales, el sector rural lucha por encontrar quien continúe. Al elegir leche fresca, no solo mejoramos nuestro café, también respaldamos a quienes trabajan arduamente la tierra

Entonces, ¿qué es mejor? Si buscas comodidad, UHT cumple. Pero si lo que quieres es calidad y un café que te haga cerrar los ojos de gusto, la respuesta es clara: leche fresca. Una elección pequeña, con un impacto enorme.

En cada taza con leche fresca de Cantabria se saborea algo más que café, se saborea el esfuerzo silencioso de los ganaderos que mantienen vivo el alma de esta tierra.