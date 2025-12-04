Mini tartas de setas, calabaza, miel y castañas
Un plato que parece un aperitivo pero que es mucho más, sin duda un entrante perfecto pensando en las fiestas navideñas, por ejemplo
Del blog gastronómico de la firma de electrodomésticos Whirlpool la receta de hoy, unas exquisitas mini tartas que llevan setas, calabaza, miel y castañas, ingredientes ... que son de esta temporada otoñal, ya con el invierno llamando a la puerta. Es un plato que se puede presentar en la mesa tanto como aperitivo como un primero y perfecto incluso para que lo incluyamos en nuestros menús navideños.
Ingredientes
Hojaldre 250 g.
Calabaza 200 g.
Queso de cabra 100 g.
Setas mixtas 100 g.
Castañas hervidas 50 g.
Miel 4 cucharaditas.
Elaboración
Extiende el hojaldre finamente.
Córtalo en cuadrados de unos 10 cm de lado.
Forra los moldes con los cuadrados de hojaldre.
Corta la calabaza en cubos.
Coloca la calabaza en los moldes.
Añade las setas picadas y las castañas cocidas picadas.
Agrega el queso de cabra.
Echa un chorrito de miel en la superficie.
Espolvorea con nueces picadas.
Hornear en 30 minutos. Desmolda las tartas y decorar con adornos navideños.
