El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unas patatas típicas de la cocina sueca, pero perfectas para cualquier carne o pescado. Lupa
La receta del día

Patatas Hasselback con mantequilla de Ajo y Hierbas

Un buen aperitivo y también el acompañamiento perfecto para carnes o pescados

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

Del blog gastronómico de la cadena de supermercados Lupa, la receta de hoy: unas apetecibles patatas Hasselback, originarias de Suecia. Son unas sencillas patatas asadas al horno que se distinguen de las tradicionales porque se les hacen unos cortes paralelos muy cercanos los unos de los otros. Después se las rellena o se les echa encima una salsa. Estas patatas son un aperitivo maravilloso o un acompañamiento ideal de carnes o pescados.

Ingredientes

  • 4 patatas grandes.

  • Aceite de oliva.

  • Sal gruesa.

  • Mantequilla sin sal.

  • Ajo.

  • Perejil fresco.

  • Romero fresco.

  • Pimienta negra.

  • Queso Parmesano rallado.

  • Pan rallado.

Elaboración

  1. 1

    Precalienta el horno a 220ºC. Lava las patatas y hazles cortes transversales sin llegar a la base.

  2. 2

    Coloca las patatas en una bandeja, rocíalas con aceite y sal, y hornea durante 30-40 minutos hasta que se ablanden.

  3. 3

    Mezcla la mantequilla con el ajo, las hierbas, la sal y la pimienta.

  4. 4

    Saca las patatas, úntalas generosamente la mezcla de mantequilla en los cortes y vuelve a hornear..

  5. 5

    Para un acabado crujiente, espolvorea queso y pan rallado

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Patatas Hasselback con mantequilla de Ajo y Hierbas

Patatas Hasselback con mantequilla de Ajo y Hierbas