Patatas Hasselback con mantequilla de Ajo y Hierbas

Unas patatas típicas de la cocina sueca, pero perfectas para cualquier carne o pescado.

Isabel González Casares Martes, 18 de noviembre 2025, 07:19 Comenta Compartir

Del blog gastronómico de la cadena de supermercados Lupa, la receta de hoy: unas apetecibles patatas Hasselback, originarias de Suecia. Son unas sencillas patatas asadas al horno que se distinguen de las tradicionales porque se les hacen unos cortes paralelos muy cercanos los unos de los otros. Después se las rellena o se les echa encima una salsa. Estas patatas son un aperitivo maravilloso o un acompañamiento ideal de carnes o pescados.

Ingredientes 4 patatas grandes.

Aceite de oliva.

Sal gruesa.

Mantequilla sin sal.

Ajo.

Perejil fresco.

Romero fresco.

Pimienta negra.

Queso Parmesano rallado.

Pan rallado.

Elaboración 1 Precalienta el horno a 220ºC. Lava las patatas y hazles cortes transversales sin llegar a la base. 2 Coloca las patatas en una bandeja, rocíalas con aceite y sal, y hornea durante 30-40 minutos hasta que se ablanden. 3 Mezcla la mantequilla con el ajo, las hierbas, la sal y la pimienta. 4 Saca las patatas, úntalas generosamente la mezcla de mantequilla en los cortes y vuelve a hornear.. 5 Para un acabado crujiente, espolvorea queso y pan rallado

Temas

Recetas

Suecia

Cortes

Queso