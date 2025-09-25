Pisto manchego para disfrutar del producto de la huerta
Una elaboración deliciosa sobre todo para los que gustan de la comida que sabe a tradición
Santander
Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:19
Seguimos hoy una elaboración de la cocina tradicional manchega, un pisto cuyos pasos nos los marca el periodista gastronómico Pachi Larrosa. Un entrante que, según ... sus palabras «sirve para muchas cosas en cocina, pero, simplemente con unos huevos fritos encima uno alcanza el éxtasis». Así que no nos quedemos sin comprobar que dicha frase es una verdad y probemos a presentarlo en la mesa con especial deleite para los comensales que gustan de los productos de la huerta, saludables y exquisitos.
Ingredientes
-
1-2 cebollas dulces según tamaño.
-
1 pimiento rojo.
-
1 pimiento verde.
-
1 pimiento amarillo.
-
1 lata de tomates naturales enteros pelados.
-
Aceite de oliva.
-
Sal.
-
Azúcar.
Elaboración
-
1
Cortamos la cebolla en juliana muy fina y lavamos, secamos y troceamos los pimientos al gusto. En este caso los cortaremos en trozos pequeños. Los ponemos a freír a fuego medio en una sartén amplia con un buen chorro de aceite y un pellizco de sal. Antes de que se ablanden demasiado los reservamos y, en ese mismo aceite, pochamos la cebolla.
-
2
Al cabo de unos 20 minutos, añadimos los tomates con su jugo. Iremos aplastándolos con un tenedor y añadiremos una cucharadita de azúcar. Al cabo de otros 15 minutos, añadimos los pimientos que teníamos reservados y lo dejamos cocer otros 20 minutos al menos. Pero cuanto más tiempo esté, más rico saldrá, o sea que podríamos tenerlo otra media hora a fuego muy lento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.