Pom pom guacamole
Una propuesta sencilla y fresca para todos los paladares
Santander
Viernes, 17 de octubre 2025, 07:23
El guacamole ha trascendido fronteras y generaciones: de un plato tradicional azteca a un alimento moderno presente en meriendas, brunch y eventos de todo tipo. ... La Organización Mundial del Aguacate (WAO) reivindica la importancia cultural y nutricional del guacamole con una receta clásica y fresca, que demuestra por qué sigue siendo un plato valorado en todo el mundo.
Ingredientes (De 4 a 6 comensales)
-
2 aguacates.
-
1 diente de ajo rallado.
-
1 cebolleta picada.
-
4 cucharadas de cilantro fresco picado (sumar algo más para decorar).
-
1 cucharada de jengibre encurtido picado.
-
1 cucharada de salmuera del tarro de jengibre para sushi.
-
100 g. de granos de granada (y más para decorar).
-
Media rosa de aguacate para decorar.
-
Chips de tortilla.
Elaboración
-
1
Cortar los aguacates por la mitad, quitarles el hueso y pelar la piel. Machacar con un tenedor las mitades de aguacate en un bol pequeño con el resto de los ingredientes. La mezcla se puede dejar gruesa o suave según la preferencia. Sazonar y añadir escamas de chile al gusto.
-
2
Servir en un bol adornado con cilantro fresco, granos de granada y una rosa de aguacate. Acompañar con chips de tortilla.
