El queso Siso con las ramas de romero incrustadas

CEM * Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:29

De la quesería La Lleldiría, con instalaciones en la localidad de Merilla (San Roque de Riomiera) la aportación de hoy para integrar el queso de ... Cantabria en nuestras mesas. Se trata de un queso Siso en barbacoa, propuesta formulada por Aitor Lobato, que junto a la norteamericana Sara Hart, han puesto en marcha esta quesería que es modelo de gestión. El queso Siso está elaborado con leche cruda de vaca, es de pasta blanda y su corteza es natural enmohecida. Su proceso de curación es de cuatro meses en cava natural de piedra. Pero ahora, hay que disfrutar de su sabor y para ello, seguimos los pasos del autor de su receta, de Aitor: «Una idea fácil y sencilla como aperitivo. Y si os gusta más como postre, con el rescoldo también es buen plan, combinado incluso con unas ciruelas o albaricoques».

Ingredientes (para 4 quesadillas) Queso Siso en cernaa de La Lleldiría.

Ramas de romero. En su defecto se puede emplear tomillo o ajo.

Mermelada, chutney o cheong.

Pan tostado o sobao pasiego. Elaboración 1 Al queso Siso en cernaa le haces cortes en cuadrícula para pincharle unas 'ramucas' de romero. También se puede hacer con tomillo o incluso ajo 2 Lo colocas en un recipiente de hierro fundido o barro resistente al calor. 3 Mientras haces las brasas lo metes al fuego para que coja temperatura. 4 Lo sacas con cuidado y le añades una mermelada, un chutney o en nuestro caso un cheong. Le hemos puesto uno de cebolla que simplemente es una fermentación dulce con cebolla y azúcar, pudiendo aprovechar tanto el sirope que queda como la propia cebolla caramelizada sin haber tenido que cocinarla. 5 Mojas con pan tostado en el propio fuego o incluso unos sobaos.

