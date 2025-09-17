CEM * Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Nueva propuesta para incluir nuestros excepcionales quesos cántabros en la cocina, para incorporarlos en cocinados tan idóneos para estos productos como una raclette, un plato originario de los pastores suizos que consiste en derretir este queso y «rasparlo» (verbo francés racler) sobre otros ingredientes, principalmente patatas cocidas, embutidos y encurtidos, como pepinillos y cebollitas. Y la elaboración que hoy traemos a nuestra sección de Cantabria en la Mesa es, en concreto, una raclette con queso Sra. Mercedes que nos proporciona Agustín Cobo, de Quesería Tasugueras.

Ingredientes Patatas nuevas pequeñas.

Queso Sra. Mercedes.

Pepinillos.

Sal.

Pimienta negra molida (al gusto).

Elaboración 1 Hervir las patatas y posteriormente quitarles la piel. 2 Dar un corte a las patatas al medio y añadir la sal. 3 Precalentar una sartén (que no se pegue) a fuego alto y sin aceite o con una máquina de raclette (el que la tenga). 4 Cortar el queso lo más fino posible y ponerlo a calentar para que se funda. 5 Verter el queso fundido sobre las patatas. Ojo: el queso se enfría rápidamente y se solidifica, por lo que es aconsejable servir en dos o tres veces para evitar que el queso se enfríe, puesto que se enfría muy rápido.