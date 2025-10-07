El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tostada de aguacate invita a ser enriquecida con otros ingredientes. DM
¿Qué hay de cena papi?

Tostada de aguacate

Este entrante, convertido casi en símbolo de modernidad gastronómica, es la muestra de cómo hemos incorporado sabores de lejos a la rutina de cada día

Ricardo Ezcurdia

Ricardo Ezcurdia

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

Comenta

l mes de octubre siempre trae consigo una especie de ritual de transición, guardamos poco a poco las camisas de verano, rescatamos las chaquetas y ... dejamos que el cuerpo se acostumbre a un fresco que, tras los calores de septiembre, casi se agradece. La cocina también refleja ese cambio: los tomates ya no son tan dulces, los melones se despiden, los higos dan sus últimos coletazos y aparecen con fuerza las calabazas, las berenjenas, las alcachofas y las primeras setas. Es el mes en el que la cuchara vuelve a tener protagonismo, aunque yo soy de los que cree que nunca hay que soltarla, ni en agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  6. 6

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  9. 9

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  10. 10

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tostada de aguacate

Tostada de aguacate