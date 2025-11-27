Karen Quiroga Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Siempre busco recetas que combinen placer, salud y simplicidad. Las verduras templadas con hummus al matcha son una opción perfecta para quienes desean cenar ligero sin sacrificar el sabor. Esta preparación es un equilibrio entre lo vegetal, lo cremoso y lo aromático: una cena que nutre, sacia y deleita.

El hummus, base de garbanzos y tahini, aporta proteínas vegetales y grasas saludables, mientras que el matcha introduce antioxidantes, clorofila y un sutil toque terroso que eleva el perfil del plato. Las verduras asadas –como calabacín, berenjena y pimiento– aportan textura, fibra y una dulzura natural que combina de maravilla con la untuosidad del hummus.

Receta básica para 2 personas 1 calabacín mediano.

1 berenjena pequeña.

1 pimiento rojo.

1 taza de garbanzos cocidos.

2 cucharadas de tahini.

½ cucharadita de matcha.

1 diente de ajo.

Jugo de 1 limón.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal marina, comino y pimienta al gusto.

Preparación 1 Asa las verduras a 200°C durante 20 min. 2 Tritura los garbanzos con tahini, ajo, limón, matcha, aceite y especias hasta obtener un hummus suave. 3 Sirve las verduras sobre una base de hummus y termina con un chorrito de aceite de oliva y pistachos picados.

Consejos sobre la cena

Ayuda a la digestión y mejora la calidad del sueño. Equilibra el plato: Acompaña con una pequeña porción de quinoa o arroz integral para un perfil nutricional completo.

Colores y texturas: Mezcla verduras de distintos tonos para asegurar un aporte variado de vitaminas.

Evita el exceso de sal: Realza el sabor con hierbas frescas como menta, albahaca o cilantro.

Una cena así demuestra que comer sano no es aburrido: es un ritual de bienestar y sabor. Esta puede ser una opción como plato principal, pero a la vez como una guarnición deliciosa.