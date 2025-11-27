El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Barista ¿Cómo quieres el café?

Verduras templadas con hummus al matcha

Una opción perfecta para quienes desean cenar ligero sin sacrificar el sabor

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Siempre busco recetas que combinen placer, salud y simplicidad. Las verduras templadas con hummus al matcha son una opción perfecta para quienes desean cenar ligero sin sacrificar el sabor. Esta preparación es un equilibrio entre lo vegetal, lo cremoso y lo aromático: una cena que nutre, sacia y deleita.

El hummus, base de garbanzos y tahini, aporta proteínas vegetales y grasas saludables, mientras que el matcha introduce antioxidantes, clorofila y un sutil toque terroso que eleva el perfil del plato. Las verduras asadas –como calabacín, berenjena y pimiento– aportan textura, fibra y una dulzura natural que combina de maravilla con la untuosidad del hummus.

Receta básica para 2 personas

  • 1 calabacín mediano.

  • 1 berenjena pequeña.

  • 1 pimiento rojo.

  • 1 taza de garbanzos cocidos.

  • 2 cucharadas de tahini.

  • ½ cucharadita de matcha.

  • 1 diente de ajo.

  • Jugo de 1 limón.

  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

  • Sal marina, comino y pimienta al gusto.

Preparación

  1. 1

    Asa las verduras a 200°C durante 20 min.

  2. 2

    Tritura los garbanzos con tahini, ajo, limón, matcha, aceite y especias hasta obtener un hummus suave.

  3. 3

    Sirve las verduras sobre una base de hummus y termina con un chorrito de aceite de oliva y pistachos picados.

Consejos sobre la cena

Ayuda a la digestión y mejora la calidad del sueño. Equilibra el plato: Acompaña con una pequeña porción de quinoa o arroz integral para un perfil nutricional completo.

Colores y texturas: Mezcla verduras de distintos tonos para asegurar un aporte variado de vitaminas.

Evita el exceso de sal: Realza el sabor con hierbas frescas como menta, albahaca o cilantro.

Una cena así demuestra que comer sano no es aburrido: es un ritual de bienestar y sabor. Esta puede ser una opción como plato principal, pero a la vez como una guarnición deliciosa.

