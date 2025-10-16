Anillos de calamares y camarones
Un plato salido del mar que está buenísimo y se prepara en un periquete
Santander
Jueves, 16 de octubre 2025, 07:30
Desde Pesca España hoy nos proponen un plato salido del mar que se prepara en muy poco tiempo y que vale igual como aperitivo, picoteo ... o como plato principal.
Ingredientes
200 g. de anillas de calamar.
150 g. de camarones pelados.
2 dientes de ajo.
1 guindilla (opcional).
2 cucharadas de aceite de oliva.
Zumo de medio limón.
Perejil fresco.
Elaboración
Calentar el aceite en una sartén con los ajos laminados y la guindilla.
Añadir los anillos de calamar y saltear entre dos y tres minutos.
Incorporar los camarones y cocinar dos minutos más hasta que estén dorados.
Retirar del fuego, añadir el zumo de limón y espolvorear perejil picado por encima.
Servir al momento con pan crujiente.
