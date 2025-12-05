El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pisto de calabaza con bacalao confitado. Lovekablaza.com
La receta del día

Un bacalao confitado con un pisto muy otoñal

La calabaza, producto de temporada hace aquí de base para un plato de pescado original

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Un pisto de calabaza con bacalao confitado es la propuesta de hoy dentro de Cantabria en la Mesa. Una elaboración que recogemos del blog Lovekablaza.com que aglutina a productores de calabaza y que incluye interesantes propuestas gastronómicas para disfrutar de esta verdura propia de esta temporada. «El pisto es sencillo, rápido y combina con todo tipo de carnes, y en este caso, de pescados ya que vamos a acompañarlo con un delicioso bacalao confitado», se nos dice a través de dicho blog.

Ingredientes

  • 500 gramos de calabaza.

  • 200 gramos de pimiento verde.

  • 200 gramos de pimiento rojo.

  • 300 gramos de cebolla dulce.

  • 500 gramos de tomate frito

  • 1.200 gramos de lomo de bacalao.

  • Cucharadas de sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra.

Elaboración

  1. 1

    Cortar la calabaza en dados pequeños. Limpiar los pimientos de semillas y cortar en dados pequeños.

  2. 2

    Pelar la cebolla y cortar en juliana.

  3. 3

    En un cazo con abundante aceite caliente freiremos las hortalizas por separado a 180º C, procurando que se queden al dente y no pierdan su color.

  4. 4

    En una sartén pondremos el tomate y dejaremos reducir unos diez minutos, agregar las verduras y seguir cocinando todo junto otros diez minutos.

  5. 5

    Trocear en porciones de unos 120 gramos el bacalao y poner en un cazo, cubrir de aceite de oliva y cocinar a unos 65º C haciendo movimientos circulares durante unos diez minutos.

  6. 6

    Servir el pisto con el bacalao.

