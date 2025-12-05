Un bacalao confitado con un pisto muy otoñal
La calabaza, producto de temporada hace aquí de base para un plato de pescado original
Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:28
Un pisto de calabaza con bacalao confitado es la propuesta de hoy dentro de Cantabria en la Mesa. Una elaboración que recogemos del blog Lovekablaza.com que aglutina a productores de calabaza y que incluye interesantes propuestas gastronómicas para disfrutar de esta verdura propia de esta temporada. «El pisto es sencillo, rápido y combina con todo tipo de carnes, y en este caso, de pescados ya que vamos a acompañarlo con un delicioso bacalao confitado», se nos dice a través de dicho blog.
Ingredientes
-
500 gramos de calabaza.
-
200 gramos de pimiento verde.
-
200 gramos de pimiento rojo.
-
300 gramos de cebolla dulce.
-
500 gramos de tomate frito
-
1.200 gramos de lomo de bacalao.
-
Cucharadas de sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra.
Elaboración
-
1
Cortar la calabaza en dados pequeños. Limpiar los pimientos de semillas y cortar en dados pequeños.
-
2
Pelar la cebolla y cortar en juliana.
-
3
En un cazo con abundante aceite caliente freiremos las hortalizas por separado a 180º C, procurando que se queden al dente y no pierdan su color.
-
4
En una sartén pondremos el tomate y dejaremos reducir unos diez minutos, agregar las verduras y seguir cocinando todo junto otros diez minutos.
-
5
Trocear en porciones de unos 120 gramos el bacalao y poner en un cazo, cubrir de aceite de oliva y cocinar a unos 65º C haciendo movimientos circulares durante unos diez minutos.
-
6
Servir el pisto con el bacalao.