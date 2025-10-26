Niguiri de salmón en forma de calabaza

Nuestros niguiris de salmón van a quedar espectaculares en la mesa de Halloween.

CEM * Santander Domingo, 26 de octubre 2025, 07:49

Aunque aún quedan unos días, ya estamos prácticamente inmersos en la celebración de Halloween, así que vamos a divertirnos un rato y poner sobre la ... mesa un plato saludable que nos propone la marca de salmón Mowi y que divertirá a todos los comensales, especialmente a los más pequeños. Los niguiri son un plato versátil que se puede personalizar con formas y decoraciones. En esta versión, cada niguiri se convierte en una pequeña calabaza, usando algas nori para los ojos y la boca y un trozo de calabacín como tallo. El salmón aporta suavidad y sabor, y el arroz de sushi hace que cada bocado sea equilibrado y nutritivo. Es una receta divertida que permite a los niños participar en la decoración y disfrutar comiendo pescado de forma creativa.

Ingredientes 1 Salmón ahumado. 2 Arroz de sushi. 3 Algas nori. 4 Calabacín. Elaboración 1 Forma pequeñas porciones de arroz de sushi y colócalas como base del niguiri. 2 Corta láminas finas de salmón y colócalas sobre cada porción de arroz. 3 Decora cada lámina de salmón con ojos y boca de calabaza utilizando algas nori, y coloca un pequeño trozo de calabacín en la parte superior para simular el tallo. 4 Presenta los niguiris en una bandeja, creando un efecto visual divertido y apetitoso.

