Nuestros niguiris de salmón van a quedar espectaculares en la mesa de Halloween.
Niguiri de salmón en forma de calabaza

Un plato terroríficamente saludable

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:49

Aunque aún quedan unos días, ya estamos prácticamente inmersos en la celebración de Halloween, así que vamos a divertirnos un rato y poner sobre la ... mesa un plato saludable que nos propone la marca de salmón Mowi y que divertirá a todos los comensales, especialmente a los más pequeños. Los niguiri son un plato versátil que se puede personalizar con formas y decoraciones. En esta versión, cada niguiri se convierte en una pequeña calabaza, usando algas nori para los ojos y la boca y un trozo de calabacín como tallo. El salmón aporta suavidad y sabor, y el arroz de sushi hace que cada bocado sea equilibrado y nutritivo. Es una receta divertida que permite a los niños participar en la decoración y disfrutar comiendo pescado de forma creativa.

Niguiri de salmón en forma de calabaza