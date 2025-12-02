El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Palomitas crujientes de salmón con salsa de mostaza en freidora de aire

Un plato perfecto para un aperitivo de lo más saludable y que hará las delicias sobre todo de los más pequeños de la casa

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:20

Comenta

Estas palomitas crujientes de salmón pueden ser perfectamente, un aperitivo ideal sobre todo para los más pequeños de la casa. Es una elaboración para freidora de aire que recogemos del blog Nestlé Cocina https://www.nestlecocina.es. Una receta que une equilibrio nutricional y sabor. El salmón es uno de los pescados azules de temporada, saludable, muy beneficioso por sus contenidos en ácidos grasos omega-3. Sabroso, mantecoso y ligeramente dulce, con una textura suave y tierna que se derrite en la boca, es una buena sugerencia.

Ingredientes

  • 100 ml de Leche evaporada para cocinar .

  • 300 g de salmón limpio de piel y espinas.

  • Cereales Corn Flakes Nestlé para rebozar.

  • 1 cucharada sopera de mostaza en grano.

  • Sal y ajo en polvo.

  • Pimentón dulce o picante.

  • 1 huevo.

  • Pimienta negra molida

Elaboración

  1. 1

    Cortar el salmón en trocitos dados no muy pequeños de unos 2-3 cm.

  2. 2

    Triturar los cereales grosamente, que no queden totalmente finos.

  3. 3

    En un bol mezclar, sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón dulce con los cereales. Pasar el salmón por huevo batido y después por la mezcla crujiente.

  4. 4

    Llevar a la freidora de aire unos 8 min a 200ºC hasta que estén crujientes.

  5. 5

    En una sartén, calentar la mostaza. Verter la Leche evaporada para cocina y llevarla a ebullición, removiendo continuamente, hasta que se espese ligeramente.

