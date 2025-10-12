El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así queda el Wellington de rape y jamón ibérico. Nestle Cocina
Wellington con rape y jamón Ibérico

Celebramos El Pilar con un plato de lujo que lleva uno de los pescados más exquisitos y nuestro embutido más emblemático

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:46

Desde Nestlé Cocina nos proponen este plato. Es un manjar digno para un día festivo, con gran presencia de uno de nuestros pescados más emblemáticos que conjuga perfectamente con el jamón ibérico.

Ingredientes

  • 1 masa de Hojaldre rectangular.

  • 650 g. de rape limpio cortado en dos lomos.

  • 60 g. de pesto rojo.

  • 100 g. de jamón ibérico en lonchas.

  • 1 hievo batido.

  • Sal.

  • Pimienta negra molida.

Elaboración

  1. 1

    Precalentar el horno a 200º. Salpimentar el rape.

  2. 2

    Estirar la masa sobre el mismo papel que la envuelve. Colocar en el centro sin llegar a los bordes el jamón ibérico.

  3. 3

    Repartir el pesto por encima del jamón.

  4. 4

    Colocar en el centro los lomos invertidos a lo largo. Cortar un extremo de la masa para decorar (opcional). Envolverlo cerrando los extremos.

  5. 5

    Colocar la decoración. Pincelar con el huevo batido. Hornear unos 40-45 minutos hasta que el hojaldre esté dorado.

