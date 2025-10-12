Wellington con rape y jamón Ibérico

1 Precalentar el horno a 200º. Salpimentar el rape.

2 Estirar la masa sobre el mismo papel que la envuelve. Colocar en el centro sin llegar a los bordes el jamón ibérico.

3 Repartir el pesto por encima del jamón.

4 Colocar en el centro los lomos invertidos a lo largo. Cortar un extremo de la masa para decorar (opcional). Envolverlo cerrando los extremos.