¡A celebrar, hoy, el día internacional del chocolate!

Un postre perfecto para celebrar en familia, o solo..., el día internacional del chocolate.

Isabel González Casares Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

El chocolate, ese producto que nos hace tan felices, tiene su día internacional en la jornada de hoy, 13 de septiembre. Así que toca celebrarlo en condiciones, con una elaboración para compartir o, en casos extremos de afición por el fruto de la planta del cacao, en soledad. En cualquiera de ambos casos, nuestra propuesta es una tableta de frambuesas y chocolate que recogemos del blog gastronómico Nestlé Cocina. Es realmente de admirar cómo con unos cuantos ingredientes el resultado puede ser tan delicioso.

Ingredientes Una tableta de chocolate blanco específica para elaborar postres.

Una tableta de chocolate con leche también para postres.

300 gr. de frambuesas frescas (todavía estamos en temporada.

Elaboración 1 Colocar en un molde rectangular para tabletas o turrón las frambuesas de forma ordenada. 2 Fundir los dos chocolates siguiendo las instrucciones del envoltorio. 3 Verter el chocolate blanco entre los huecos de las frambuesas y dar un par de golpecitos para que se asiente. 4 Encima, verter el chocolate con leche y alisar bien con ayuda de una espátula. 5 Llevar al congelador una hora antes de desmoldar.