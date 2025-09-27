El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unas deliciosas galletas, o «cookies», con chocolate negro y crema de pistacho. Nestlé Cocina
«Cookies» con chocolate y crema de pistacho para freidora de aire

Una delicia para disfrutar tomando un café, un té o simplemente dejándose llevar por unos sabores exóticos

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:47

De uno de nuestros blogs favoritos a la hora de «tentar» a nuestros lectores con ponerse el delantal y pasar un rato agradable ante los fogones, Nestlé Cocina, recibimos y transmitimos el postre de la semana. Se trata de unas galletas, o «cookies», de chocolate negro con crema de pistacho, entre otros ingredientes que nos harán «capturar» un sabor muy exótico. Una delicia para los más golosos y chocolateros y el mejor acompañamiento para un café, un té o sencillamente...solas. Eso sí, es una receta para freidora de aire.

Ingredientes

  • 170 gramos de chocolate negro ( 70%) para postres.

  • 100 g de harina.

  • 75 g de azúcar moreno.

  • 75 g de mantequilla a temperatura ambiente.

  • 70 g de crema de pistacho.

  • 50 g de harina de almendras.

  • 30 g de Pasta Kataifi tostada.

  • 1 huevo (M).

Elaboración

  1. 1

    Picar el chocolate. En un bol, añadir la mantequilla, el azúcar moreno, el huevo, la harina, la almendra molida y mezclar.

  2. 2

    Incorporar el chocolate y mezclar. Dejar enfriar de 30 minutos a una hora en el refrigerador y mientras, mezclar la pasta Kataifi con la crema de pistacho. Con una cuchara formar porciones o hacer bolas con las manos y aplanar ligeramente.

  3. 3

    Rellenar con la mezcla de pistacho y bolear de nuevo. Colocarlas en la freidora de aire con papel de horno, dejando espacio entre ellas y aplastarlas ligeramente. Cocer a 160ºC unos 7-8 minutos en freidora de 2000W o 180ºC unos 14-15 minutos en freidora de 1400W.

