«Cookies» con chocolate y crema de pistacho para freidora de aire

Isabel González Casares Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

De uno de nuestros blogs favoritos a la hora de «tentar» a nuestros lectores con ponerse el delantal y pasar un rato agradable ante los fogones, Nestlé Cocina, recibimos y transmitimos el postre de la semana. Se trata de unas galletas, o «cookies», de chocolate negro con crema de pistacho, entre otros ingredientes que nos harán «capturar» un sabor muy exótico. Una delicia para los más golosos y chocolateros y el mejor acompañamiento para un café, un té o sencillamente...solas. Eso sí, es una receta para freidora de aire.

Ingredientes 170 gramos de chocolate negro ( 70%) para postres.

100 g de harina.

75 g de azúcar moreno.

75 g de mantequilla a temperatura ambiente.

70 g de crema de pistacho.

50 g de harina de almendras.

30 g de Pasta Kataifi tostada.

1 huevo (M).

Elaboración 1 Picar el chocolate. En un bol, añadir la mantequilla, el azúcar moreno, el huevo, la harina, la almendra molida y mezclar. 2 Incorporar el chocolate y mezclar. Dejar enfriar de 30 minutos a una hora en el refrigerador y mientras, mezclar la pasta Kataifi con la crema de pistacho. Con una cuchara formar porciones o hacer bolas con las manos y aplanar ligeramente. 3 Rellenar con la mezcla de pistacho y bolear de nuevo. Colocarlas en la freidora de aire con papel de horno, dejando espacio entre ellas y aplastarlas ligeramente. Cocer a 160ºC unos 7-8 minutos en freidora de 2000W o 180ºC unos 14-15 minutos en freidora de 1400W.