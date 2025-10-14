Peras al vino tinto con mascarpone y nueces
Un postre de toda la vida con toques de innovación que lo hacen muy especial
Santander
Martes, 14 de octubre 2025, 07:22
Hoy desde Lupa Supermercados nos presentan un postre clásico pero con un toque que lo hace diferente, combinando fruta, lácteos y frutos secos.
Ingredientes
-
4 peras.
-
750 ml de vino tinto.
-
100 grs. de azúcar moreno.
-
Canela.
-
Anís estrellado.
-
Cáscara de naranja.
-
250 grs. de queso mascarpone.
-
2 cucharadas de miel.
-
100 grs. de nueces.
